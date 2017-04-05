LG, G6 Modeli İçin İstihdam Sayısını Ciddi Anlamda Arttırdı

LG G5 modelinde beklediği satış rakamlarına ulaşamayan LG tekrar akıllı telefon dünyasında söz sahibi olmak için istihdamını genişletti.

Hatırlayacağınız üzere LG, G5 modelinde beklediği satış rakamlarına ulaşamamasının ardından mobil departmanında çalışan birçok personelini işten çıkararak mobil departmanını yenileme kararını almıştı. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, LG G6 arefesinde mobil departmanındaki istihdamını %18.8 arttırdı.

Özellikle LG G5 modelinde şirketin yenilikçi davranması takdir toplamasını başarsa da hem telefonda oluşan bazı sorunlar hem de fiyat konusunda LG G5'in özelliklerinin üstünde bir fiyat politikası izlemesi aslında G5 modelinin önceki LG modellerine kıyasla başarısız kabul edilebilmesinin başında geliyordu. Ancak görünen o ki LG, yeni çalışma arkadaşlarıyla LG G6'da çok daha iyi bir iş çıkarmayı başardı.

Bir dönem LG ciddi anlamda mobil departmanında işten çıkarma haberleriyle gündeme gelse de şimdilik istihdam açısından işleri yoluna sokmuş görünüyor. Bakalım LG G6, 3699TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizde ve dünyada nasıl bir başarı sergileyecek? Hep birlikte göreceğiz.