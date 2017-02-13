LG, Snapdragon 821 ile bir nesil geride bir işlemci kullanmasına rağmen telefonun ses performansı sunacak.

Mobil Dünya Kongresi’ne sayılı günler kala bu kongrede tanıtılacak telefonlar ile alakalı detaylar gelmeye devam ediyor. Bu fuarın en önemli favori cihazlarından biri olacak olan LG G6 ise bildiğiniz gibi Samsung’un Qualcomm ile anlaşması neticesinde Snapdragon 821 ile gelecek.

Ancak buna rağmen gerek tasarım, gerek kullanıcı deneyimi gibi noktalarda ciddi geliştirmeler yapan Koreli firma, G6’nın özellikle ses deneyimi noktasında üstün hale getiriyor. Bunun için 4 adet DAC, yani Dijital-Analog Dönüştürücü kullanan LG, 32-bit’lik ses desteği ve B&O ortaklığı sayesinde yılın en iyi ses deneyimi sunacak telefonunu tanıtmak üzere olabilir.

Bu yeni 32-bit Quad DAC sol ve sağ kanalları ayrı ayrı kontrol edebilmesi sayesinde her iki kulağa ve hoparlöre dengeli bir ses çıkışı desteği sunarken devre entegrasyonu artan ve ses kaybı ile bozulma seciyesini ise 0.0002 değerine kadar düşürmeyi başarmış.

Böylelikle B&O’nun yeni nesil kulaklıkları ile beraber muhteşem bir ses desteği sunacak olan LG G6, müzik severlerin HTC’ye olan yatkınlığını kıracak gibi görünüyor.