LG, G6 İçin Ne Anlama Geldiğini Bulamadığımız Video Yayınlandı!

LG G6 için suya dayanıklılık dışında yeni bir video daha yayınlandı. Ancak biz ne anlama geldiğini çözemedik, bakalım sizin düşüncelerinizden bir anlam çıkarabilecek miyiz

LG G6’nın bugün yayınlanan Pool, yani Havuz adlı videosu ise telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olacağını çıkarmıştık. Hatta IP67 beklenirken havuz videosu olduğu için IP68 olacağını düşündüğümüz bu videonun ardından bir video daha geldi.

LG G6: Flour, yani LG G6: Un (Serpiştirmek) anlamına gelen video sadece 7sn uzunluğunda ve bir masa üzerine un serpiştiriliyor. Ardından LG G6 yazısı çıkan videoda un ve serpiştirmek anlamı çıkan Flour’dan LG G6 ile alakalı bir anlam çıkaramadık.

Sadece 3 ayrı fotoğraftan oluşturulan videoda un tanelerinin bile rahat görülebilmesi sebebiyle tamamen sallamasyon olarak kameranın burst, yani sıralı fotoğraf çekimi sırasında bile en ince detayları gösterebileceği gibi bir varsayımda bulunduğum videoyu aşağıdan görebilirsiniz. (Videonun açıklamasında da “LG G6 ile parçacıkları ayırın” yazdığını da belirtmiş olayım.

Yukarıda göreceğiniz videoya göz atarak siz de bu videonun G6 açısından ne anlam ifade ettiğini yorumlara yazabilirsiniz.