LG, G6 Mini Üzerinde Çalışıyor Olabilir

LG G7'nin karşımıza çıkmasından önce LG, G6 Mini'yi çıkartabilir.

LG, bu yılın nisan ayında, en yeni amiral gemisi olan G6'yı piyasaya sürmüştü. Şimdi ise eski dedikodlar tekra gündeme geliyor. Düşünceler ise şirketin, G6'nın mini versiyonunu üzerinde çalıştığını işaret ediyor. Bu bilgilerin gelmesinin nedeni ise TechnoBuffalo ekibinin,G6 Mini'yi tanıtan bir belgenin ellerine geçtiğinden ötürü olduğu da bildiriliyor. Düşünülen cihaz, 18:9 en / boy oranına sahip. Ayrıca 5.4 inçlik bir ekrana sahip olacak. Yani G6 Mini'nin, G6'daki gibi bir görüntüye (fakat biraz daha küçük bir görüntü) sahip olması bekleniyor.

Belgede herhangi kesin bir bilgi bulunmuyordu ve belge geçen yıla aitti. Bu da, LG'nin, G6 Mini'yi üretmekten vaz geçebileceği anlamına geliyor. Belki de LG'nin bu yönde bir üretim planı vardı ve çoktan iptal etti. Bunu tam anlamıyla bilemiyoruz fakat TechnoBuffalo, telefonun hala karşımıza gelebileceğini savunuyor.

G6 Mini'nin sahip olacağı düşünülen ekran boyutunun ise 5.4 olduğunu söylemiştik. Bu ekran boyutu, G6'nın 5.7 inçlik ekranından biraz daha küçük demek oluyor. G6 ile aynı tasarıma sahip olacağı düşünülen G6 Mini'nin, haliyle özellikleri biraz daha düşük ve fiyatının da biraz da uygun olmasına kesin gözle bakılıyor.

Yeni bir G6 serisi telefonun çıkacağını beklemiyorduk fakat bu sektörde neyin ne zaman olacağı hiç belli olmuyor.