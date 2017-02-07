LG G6'nın Basın Davetiyesi Telefona Dair Bilgiler İçeriyor

26 Şubat’ta MWC 2017’de tanıtılacak olan LG G6’nın tanıtım etkinliğine ait basın davetiyesi LG tarafından paylaşıldı. Basın davetiyesinde telefonun büyük bir ekrana sahip olacağı ve rahat bir tutuş sağlayacağına vurgu yapılıyor.

LG, daha önceden 26 Şubat’ta MWC 2017’de yeni amiral gemisi G6’yı tanıtacağını duyurmuştu. Şimdi de şirket, basına LG G6’nın tanıtım etkinliği için davetiye gönderdi. Tanıtıcı bilgilerin yer alığı davetiyede LG G6’nın rahat bir tutuş sağlayacağına vurgu yapılıyor, ayrıca telefonun büyük bir ekrana sahip olacağı da belirtiliyor.



LG G6 Basın Davetiyesi

LG, telefonun kavisli kenarlara sahip bir ekran barındıracağını daha önceden duyurmuştu. Bununla birlikte LG G6, LG Display’in ürettiği 5,7 inç boyuta, 1440p çözünürlüğe, 18:9 en-boy oranına ve 564 PPI yoğunluğa sahip QHD+ LCD ekran ile birlikte gelecek.

Ayrıca LG, Samsung’un Galaxy Note 7’de yaşadığı patlama sorununun bir benzerini yaşamamak için G6’da ısı boruları kullanacağını ve bu sayede telefonun fazla ısınmayacağını belirtmişti. LG, telefonun su geçirmez olacağını da açıklamıştı. LG G6’da kullanılacak işlemci ise Qualcomm Snapdragon 821 olacak.

Telefonun çıkış detaylarına dair detaylar LG tarafından açıklanmasa da Twitter hesabından sürekli olarak sızıntı bilgiler paylaşan Evan Blass, cihazın 9 Mart’ta Kore’de, 7 Nisan’da ise ABD’de satışa sunulacağını belirtti.