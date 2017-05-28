LG G6 Neden Hala Teknoloji Marketlerinde Satışa Çıkmadı?

Tanıtımının üstünden yaklaşık dört ay geçmesine rağmen LG'nin yeni amiral gemisi LG G6 hala ülkemizdeki teknoloji marketlerinde bulunamıyor. Peki bunun nedeni ne?

LG G4 ve G5 modelleri nedeniyle pek de iyi günler geçirmeyen LG, şubat ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde kârını %82 arttırmasına neden olan ve LG'nin kurtarıcısı olarak görülen akıllı telefonu LG G6'yı tanıtmıştı. Telefon bazı noktalarda eksilere sahip olsa da dünya genelinde oldukça iyi satış rakamlarına ulaşıyor. Peki LG'de tekrar işleri yoluna sokan bu telefon, neden hala Türkiye'deki teknoloji marketlerinde satışa çıkmadı?

Aslında LG G6 modeli bir süredir ülkemizde satışta ancak dikkat ederseniz telefonun sadece operatör ve e-ticaret kanallarından satıldığını görüyoruz. Yani LG G6, şu anda büyük zincir teknoloji marketlerinde bulunamıyor. Bunun nedeni ise LG'nin artık ülkemize telefon getirmeme kararı almış olması. LG'nin akıllı telefonları Türkiye'ye artık LG'nin Türkiye'deki kendi iştikari olan LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından değil, farklı bir ithalatçı tarafından getiriliyor. Yani kısacası, LG G6 modeli Türkiye'ye resmi olarak LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından değil ithalatçı firma tarafından getirildiği için ve zincir mağazalar tarafında telefonun satışa sunulması için bir uzlaşmaya varılamadığından dolayı LG G6'yı büyük zincir teknoloji marketlerinde göremiyoruz.

LG G6'yı 'resmi' olarak getiren ithalatçı firmayı diğer ithalatçılarla karıştırmayın!

LG G6 modeli her ne kadar artık LG Electronics Ticaret A.Ş. tarafından değil de farklı bir ithalatçı tarafından Türkiye'ye getiriliyor olsa da Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un kendi mağazalarında ve internet sitelerinde satılan LG G6 ürünü LG'nin Türkiye'deki resmi garantisine giriyor. Yani bu telefonun garantisi her şekilde LG Electronics Türkiye tarafından karşılanıyor.

Bunun dışında LG G6'yı ülkemizde daha ucuza satmak için ürünü ithal eden farklı ithalatçı şirketler de olabilir ancak bu şirketler telefonlarda LG garantisi değil 'ithalatçı firma garantisi' sunuyor. Kısacası, bu ithlatçılarla LG'nin hiçbir resmi bağlantısı bulunmuyor. Bu nedenle iki ürünü de ithalatçı getirse de resmi kanallardan getirilen LG G6 modelinin garantisi LG Electronics Türkiye tarafından karşılanıyor. Bu noktada da resmi ithalatçıyla diğer ithalatçıları karıştırmamanız konusunu özellikle belirtmek istiyoruz.

'İthalatçı' firma tarafından getirmesi kullanıcıları etkilemeyecek

Tekrar belirtmemizde yarar var ki resmi ithalatçı tarafından getirilen LG G6'nın garantisi LG Electronics Türkiye tarafından karşılanıyor. Yani kısacası telefonu Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone gibi resmi kanallardan alan kullanıcılar direkt olarak telefon hakkında LG ile muhattap oluyor. Genellikle pazar yeri konseptli internet sitelerinde satılan LG G6 modelleri ise 'ithalatçı garantili' olduğu için aslında bu ithalatçılar LG ile hiçbir bağlantısı olmayan ithalatçılar oluyor ve bu ürünler için LG hiçbir şekilde garanti hizmeti sunmuyor.

İlerleyen dönemlerde LG G6 modeli teknoloji market zincirlerinde de satışa çıkar mı bilemiyoruz ama temennimiz LG'nin tekrar eski başarısına dönmesi yönünde.

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