LG G6, Apple ve Google Gibi Rakiplerinden Çok Daha Ucuz!

Yılın en merakla beklenen Android temelli akıllı telefonlarından biri olan LG G6, Apple iPhone 7 ve Google Pixel'a göre son derece uygun fiyatıyla fark yaratabilir. G6, piyasanın kodamanlarından yaklaşık 150 euro daha ucuz.

Yılın büyük merakla beklenen Android telefonlarından biri olan LG G6'nın Avrupa fiyatı sonunda belli oldu.

MediaMarkt'daki listeye göre, LG G6'nın perakende fiyatı Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya pazarında 750 euro olarak belirlendi. Akıllı bomba için için ön sipariş dönemi açıldı.

LG G6 fiyatlamasını daha iyi anlamak için, diğer amiral gemisi telefonların Almanya fiyatlarına göz atalım:

Apple iPhone 7 Plus (32GB modeli): 900 euro

Google Pixel XL 32GB: 900 euro

HTC U Ultra 64GB: 750 euro

Huawei P10 Plus 128GB: 750 euro

Samsung Galaxy S7 Edge 32GB: 610 euro

Dikkat edersek, LG G6'ı yeni bir iPhone'tan veya bir Google Pixel'den düşük fiyatla, HTC ve Huawei gibi şirketlerle ise aynı düzeyde konumlandırmış. Bu fiyatlandırma politikası LG G6'ı iddialı noktalara taşıyabilir.