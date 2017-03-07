Yeni amirali G6 ile LG batarya konusunda neler sunuyor? Büyük ekranıyla artan batarya kapasitesi, uzun süreli kullanımlar için yeterli mi?

LG’nin beklenen telefonu G6, ön yüzünde olabildiğince çerçeve/ekran oranına yer verilmiş ilk akıllı telefon olarak tanıtıldı. Zira cihazın ön yüzündeki ekran boyutu 5.7inç ölçüsünde. Yeni amiral gemilerdeki moda olan “tam ekran” modasına ayak uyduran G6, aynı zamanda bir önceki model olan 5.3 inç ekrana sahip G5’in boyutlarına fiziksel olarak oldukça yakın.

Telefon ekranlarının gittikçe boyutunun ve çözünürlüğünün artmasıyla tam bir batarya katili olduklarını söylemek gerekiyor. Akıllı telefonlarımızda açık olan hiçbir uygulamanın ekran kadar enerji tüketmediğini biliyoruz. Yeni G6 ile gelen bu dev ekranın enerji kapasitesi bu sebepten büyük bir merak konusuydu. Bir önceki model G5’te bulunan 2.800mAh’lik bataryadan yeni modelle 3.300mAh’lik bir bataryaya geçiş yapıldı. Zira G5’in en büyük eksiği modüler olmasına rağmen bataryasının yetersizliğiydi.

Kapalıyken boy aynası olarak kullanabileceğiniz bu ekrana 3.300mAh gücünde batarya yeterli mi?

Hiç zorlanmadan bir günden biraz daha fazla dayanabilen bataryasıyla G6, aşağıda göreceğiniz test sonuçlarına göre bir önceki model G5 ‘in batarya performansına yakın bir süreye sahip. Nitekim iki model arasında sadece 3dk’lık bir fark söz konusu. Ayrıca üreticilerin en son piyasaya çıkardıkları telefonlarla karşılaştırmasına da göz atabilirsiniz.

Şarj olma süresi bataryaların performansı açısından bir diğer kilit nokta. Ne kadar kısa sürede dolup ne kadar uzun sürede boşaldığı, bir bataryanın kalitesini ortaya koyuyor. Hemen aşağıda G6’nın hem G5 hem de diğer cihazlarla şarj dolum süresi testini görüyorsunuz. Tam 1 saat 49 dakikada %100 doluma oluşan G6, bu konuda yavrusu G5’ten geride kalsa da iPhone 7’den çok daha avantajlı gözüküyor.

LG’nin G6 ile beraber batarya konusunda çok ileri gittiği söylenemez. Telefon her ne kadar beklenen modeller arasında yer alsa da eneji tüketimi konusunda sevenlerine sıkıntı yaşatacak gibi gözüküyor.