LG G6’nın Hiç ‘Oyun Arkadaşı’ Olmayacak

LG yetkilileri ile konuşan The Verge’ün haberine göre, modüler yapıdan uzaklaşacak G6’nın G5’teki gibi oyun arkadaşları olmayacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan G5, modüler yapısı ile dikkat çekerken, aynı zamanda ‘Oyun Arkadaşları’ ya da global adıyla ‘LG Friends’ denilen çeşitli aparatlar ile beraber sunulmuştu.

Özel kamera aparatı, B&O Hi-Fi Ses Modülü gibi birçok aksesuara ve ekstraya sahip olan G5’in modüler yapı deneyimi tutmayınca, G6’da bundan vazgeçeceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise G6’nın tıpkı G5’te olduğu gibi oyun arkadaşları olmayacağı bilgisi CES’ten gelmiş oldu.

The Verge’ün ilgili haberine göre LG yetkililerinin aktardığı bilgide G6’da bu tarz ekstra seçeneklerin olmayacağı bilgisi veriliyor. Yani bir diğer yandan G6’da modüler yapı olmayacağı da böylece kesinleşmiş oluyor.

Satış başarısı bakımından geri planda kalan G5’in aynı zamanda bu modüler aksesuarlarının da satışının az olması görünüşe göre LG’yi bu projeden feragat etmesini sağlamış. Ancak bakalım Şubat ayının sonunda gerçekleşecek MWC 2017’de ne gibi yenilikler göreceğiz.