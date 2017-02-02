LG'nin G6 modelinin farklı versiyonları olacak LG G6 Compact ve LG G6 Lite isimli modeller için LG'nin isim tescili aldığı ortaya çıktı.

Şubat ayının sonlarında başlacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen LG G6 modeli hakkında daha önce birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi paylaşılan sızıntı ise LG G6'nın iki kardeşinin olacağını gösteriyor.

Son ortaya çıkan bilgilere göre LG Electronics, LG G6 modeline kardeş olması için G6 Compact ve G6 Lite isimlerinin tescilini aldı. Böylelikle de LG G6'nın karşımıza yalnız çıkmayacağı, isimlerinden de anlayabileceğimiz üzere daha ergonomik bir tasarıma sahip ve daha düşük özelliklerle gelen ancak G6'nın ana tasarım hatlarını taşıyan telefonlarla da karşımıza geleceği ortaya çıkmış oldu.

Özellikle akıllı telefon fiyatlarının yüksek olduğu pazarlarda tasarım olarak amiral gemisi modeli gibi görünen ancak daha düşük teknik özelliklere sahip telefonlar ilgi çekebiliyor. Buna bağlı olarak da LG'nin özellikle G6 Lite modeliyle bu tür pazarları hedefleyeceğini söyleyebiliriz.