LG G6'nın İlk Gerçek Fotoğrafı Yayınlandı!

Merakla beklenen amiral gemisi LG G6'nın ilk gerçek fotoğrafı yayınlandı ve Güney Koreli şirket, telefonla ilgili resmi açıklamalarda bulundu.

LG, bir sonraki amiral gemisi telefonunu bir aydan kısa sürede içinde, duyurmayı planladığını kamuoyuna resmen açıkladı. Bugün, yeni bir sızıntı gerçekleşti: Söz konusu görselin, LG G6'nın ilk gerçek görüntüsü olduğu iddia ediliyor.

Görünüşe göre; LG G6'daki ekran-çerçeve oranı yüzde 90'dan fazla. Yani ön yüzün tamamına yakınının cam olacağını söyleyebiliriz. Fotoğraf, telefonun sadece üst kısmını gösteriyor yani alt kısmın biraz daha uzun olduğunu tahayyül edebiliriz.

LG, G6'nın 5.7-inç Quad HD LCD ekrana sahip olacağını ve alışılmadık 18:9 (veya 2:1) en-boy oranını kullanacağını da doğruladı. 3.5 milimetrelik kulaklık girişinden vazgeçilmiş değil. Yakında çıkacak akıllı telefon metal gövdeye sahip olurken; maalesef bu sefer çıkarılabilir bir batarya ünitesi bulunmayacak.

LG, bir sonraki amiral gemisi telefonunu bir aydan kısa sürede içinde, duyurmayı planladığını kamuoyuna resmen açıkladı. Bugün, yeni bir sızıntı gerçekleşti: Söz konusu görselin, LG G6'nın ilk gerçek görüntüsü olduğu iddia ediliyor.

Sızıntıya göre; LG G6'daki ekran-çerçevenin oranı yüzde 90'dan fazla. Yani ön yüzün tamamına yakınının cam olacağını söyleyebiliriz. Fotoğraf, telefonun sadece üst kısmını gösteriyor yani alt kısmın biraz daha uzun olduğunu tahayyül edebiliriz.

LG, G6'nın 5.7-inç Quad HD LCD ekrana sahip olacağını ve alışılmadık 18:9 (veya 2:1) en-boy oranını kullanacağını da doğruladı. 3.5 milimetrelik kulaklık girişinden vazgeçilmiş değil. Yakında çıkacak akıllı telefon metal gövdeye sahip olurken; maalesef bu sefer çıkarılabilir bir batarya ünitesi bulunmayacak.

Daha önce yayılan dedikodular; cihazın, iris tarayıca sahip bir ön kameraya sahip olacağını iddia vurguluyordu. LG G6, buna ek olarak su geçirmez bir mimariye sahip olacak. Donanımsal kalemler ise amiral gemisinin en güçlü yönü olarak kabul edilebilir: 6 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 835 yongası... Ancak yonga konusunda tartışmalar söz konusu: LG'nin, Samsung ambargosu yüzünden Qualcomm 835 yongası kullanamayacağı iddia ediliyor. LG ise çok ısrarlı. Bize de bekleyip görmek kalıyor. Lakin eminiz ki, LG buna denk bir yonga kullanımı tercih edecektir. Her halükarda 26 Şubat'ta düzenlenecek LG MWC Basın Toplantısı'nda gerçekler açığa çıkacaktır.

LG, ısınma problemleri için termal borular kullanacak ve böylece ebedi rakibi Samsung'un yaşadığı sıkıntıları yaşamayacak.