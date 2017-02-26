LG G6'nın Bazı Özellikleri Dünya Genelinde Geçerli Olmayacak

LG G6 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler, telefonun öne çıkan bazı özelliklerinin her ülkede geçerli olmayacağını gösteriyor.

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında LG'nin gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla duyurulan LG'nin yeni amiral gemisi telefonu LG G6 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Basın toplantısıyla birlikte tüm özelliklerini öğrendiğimiz LG G6'nın bazı özellikleri ortaya çıkan bilgilere göre sadece belli bölgelerde geçerli olacak. Bunun nedeni tam olarak bilinmese de ilgili özelliklerin ihtiyaç duyduğu sertifikadan dolayı bölgelere göre farklılık gösterebileceği söyleniyor. Peki bunlar hangi özellikler ve hangi ülkelerde geçerli olacak?

Kablosuz şarj desteği

LG G6'nın basın toplantısında şirket kablosuz şarj desteği üzerine pek durmadı ancak LG G6, kablosuz şarj teknolojisini destekleyecek. İşin ilginci ortaya çıkan bilgilere göre sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulan LG G6'larda bu destek sunulacak.

Hi-Fi ses özelliği

LG G6'da yine altı çizilmeyen ancak en dikkat çekici özelliklerden biri olan Hi-Fi desteği, söylenene göre sadece Uzak Doğu ülkelerinde satışa sunulacak LG G6 modellerinde sunulacak. Bunun doğruluğu ve nedeni bilinmiyor ancak eğer böyle bir durum söz konusu olursa LG, G6 almayı düşünen önemli bir kitleyi kaybedebilir.