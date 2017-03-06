LG G6'nın Ön Siparişleri Beklenenden İyi Gidiyor

LG'nin yeni amiral gemisi telefonu LG G6, kendi ülkesi Güney Kore'de dört günde 400.000 ön siparişe ulaştı.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan LG, özellikle LG G4 ve LG G5 modellerinde beklediği başarıyı elde edememiş, böylelikle de ciddi anlamda düşüş yaşamıştı. Tüm bunların üzerine bu yıl LG G6 ile kendine yepyeni bir sayfa açan LG, görünüşe göre LG G6 ile birlikte kullanıcıların beklentisini karşılamayı başardı.

LG G6, LG'nin ana vatanı Güney Kore'de dört günde 400.000 adet ön sipariş sayısına ulaştı. Hızla LG G6'ya olan talep artarken LG, ön sipariş sayısını arttırabilmek adına kullanıcılara 1 yıl ücretsiz ekran değişimi ve ücretsiz kılıf sunuyor ancak bu ön sipariş hediyesi Güney Kore için geçerli.

Şu anda satışa çıktığı ülkelere baktığımızda LG G6, beklentileri fazlasıyla karşılayan bir telefon oldu. Bakalım LG G6 diğer ülkelerde de beklediği başarıyı elde edebilecek mi?