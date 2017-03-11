LG G6'nın Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu

LG'nin yeni amiral gemisi için ABD çıkış tarihi belli oldu.

LG firmasının akıllı telefon piyasasındaki yeni amiral gemisi, LG G6 modeli olacak. Bu yeni modelin çıkış tarihi ise şimdiye kadar muammaydı. Hala öyle sayılabilir, ancak söylentilere göre cihaz 7 Nisan'da ABD marketlerinde olacak.

Bu çıkış tarihinde değinilmesi gereken iki ilginç nokta var. Birincisi, beyaz modelin ABD'de satışa sunulmayacağı. LG'nin pazarlama departmanının neden böyle bir karar verdiğini inanın çok merak ediyoruz. Bir diğer nokta ise, çıkış tarihinin Güney Kore'ye oranla çok farklı olması. Aralarında 1 ay var. Güney Kore'de söz konusu model 9 Mart'ta piyasaya sürülecek. 1 ay, yeni bir amiral gemisi için gerçekten uzun bir süre. Umarız LG emin adımlarla ilerliyordur.

LG'nin bir önceki amiral gemisi modeli olan LG G5'in satışları LG'yi memnun etmemişti. LG G6'da satışlar şimdilik nasıl olur bilinmez ama bizim tahminimize göre G5'ten çok da farklı olmayacak. LG, yine alışılagelmedik özelliklerle piyasaya çıkacak. G5'te de bu yoldan gitmişti. Ancak G6'da LG'nin, Samsung'un Galaxy S8'de yaptığı gibi en güncel yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 835'i kullanması gerekirdi. Eğer "amiral gemisi" sıfatıyla bir model çıkarıyorsanız ve bu denli büyük bir firmaysanız, bu telefonun piyasadaki en iyi özelliklere sahip olması, daha sonra farklılıklara yoğunlaşılması gerekir. Ancak tabii ki bizler yayıncıyız, telefonun performansını ancak test ettikten sonra karşılaştırabiliriz.

Sizce LG, G6'da da G5'in kaderini mi paylaşacak, yoksa sıçrama yaşayacak mı? Yorumu size bırakıyoruz.