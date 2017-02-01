LG G6'nın Prototipine Ait Yeni Fotoğraflar Ortaya Çıktı!

LG G6’nın prototipine ait gerçek görüntülerde telefonun tasarımı, kasası ve kamera donanımı gibi detaylar görülüyor.

Geçtiğimiz hafta LG G6’ya ait bazı görseller ortaya çıkmıştı. Ancak bunlar render’lanmış görüntülerdi. Şimdi ise LG G6’nın prototipine ait gerçek fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğraflarda ilk olarak telefonun ekran çerçevesinin neredeyse yok denecek kadar ince olması dikkati çekiyor. Telefonun ön tarafının ekran tarafından büyük ölçüde kaplandığını ve çok iyi bir ekran-gövde oranı yakalandığını söyleyebiliriz.

Telefonun arka tarafına ait fotoğrafta ise plastik bir panel göze çarpıyor, ancak telefonun metal bir kasayla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fotoğraflardaki bir başka önemli detay ise telefonun kamera donanımı. Fotoğraflardan telefondan çift kamera donanımı ve çift LED flaşın olacağı anlaşılıyor. Kamera donanımının hemen altında ise parmak izi tarayıcısına ait olduğu anlaşılan bir yuvarlak delik bulunuyor.

Son fotoğraf, telefonun metal çerçevesine dikkat çekiyor. Ayrıca bu fotoğrafta, telefonda yer alacak olan USB-C portu ve mono hoparlör çıkışı görülüyor.

LG G6, 26 Şubat’ta MWC 2017 kapsamında düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.