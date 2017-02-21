LG G6’nın Su Geçirmezlik Özelliğine Dair Video Yayınlandı!

G6’nın tanıtımı öncesi ufak tefek spoiler vermeye başlayan LG, bu sefer de su geçirmezlik özelliği ile alakalı video yayınladı.

Bildiğiniz gibi LG’nin tanıtım taktiği gereği yeni ürününe ait ufak tefek bazı detayları önceden minik spoiler olarak vererek ürününün konuşulmasını ve gündemde kalmasını sağlar. Aynı şekilde LG G6 için şimdiye kadar birkaç resmi görsel ve video ile güncel tutan Güney Koreli firma, bu sefer de daha önce açıkladığı su geçirmezlik özelliğiyle alakalı video yayınladı.

Havuzda yüzen bir kadının göründüğü videoda telefonun görünüşü ile alakalı ana çizim hattı dışında bir detay verilmezken, IP67 mi yoksa IP68 mi olduğu da böylece ortaya çıktı. IP67 genel olarak sıvı temasına karşı dayanıklı bir sertifika iken videoda havuzda yüzen bir kadının olması sebebiyle IP68 olacağına kesin diyebiliriz.

26 Mart’ta tanıtılacak olan telefon 5.7 inç FullVision teknolojisine sahip 2K ekran, Qualcomm Snapdragon 821 çipseti, 4GB RAM, 32GB arttırılabilir depolama, 100 derece çekim desteği sunan 8MP ön, 125 derece çekim desteği sunan 2 adet 13MP arka kamera, Android 7.0 temel alan kare tasarımlı LG UX 6.0 arayüzü ve 3.200mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.