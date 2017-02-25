LG G6'dan Tanıtımına Kısa Süre Kala Yeni Sızıntı

Hakkında birçok sızıntı gelen ve yarın resmi duyurusu gerçekleştirilecek olan LG G6'nın basın görseli de sızdırıldı.

Geçtiğimiz yıl G5 modeliyle istediği başarıyı elde edemeyen ve hayal kırıklığı yaşayan LG, bu yıl kurtarıcısı olacak yeni akıllı telefonu LG G6'ı yarın Türkiye saati ile saat 14:00'da başlayacak basın toplantısıyla birlikte resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor ancak aylardır gelen sızıntılarla birlikte artık hepimiz LG G6'nın nasıl bir cihaz olacağını biliyoruz.

LG G6'nın resmi olarak tanıtılmasına artık saatler kala cihazdan yine bir sızıntı geldi. Sızdırılan LG G6'ya ait basın görselinde cihazın önü ve arkasının yanı sıra yan kısımlarındaki tuş dizilimi de görülebiliyor.

Artık bu sızıntıyla birlikte LG G6'ya dair son sızıntıyı da sizlere aktarmış olduk. Telefonun yarın tanıtılmasıyla birlikte tüm detaylarını ve bazı rakipleriyle karşılaştırmalarını Webtekno'da bulabileceksiniz.