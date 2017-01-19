LG G6’nın Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

LG’nin Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtımını yapacağı G6 modeli için tanıtım tarihi resmen kesinleşti.

Samsung’un Galaxy S, LG’nin ise G serisini yenilediği Mobil Dünya Kongresi, özellikle bu iki markanın kongreden bir gün önceki lansmanları ile oldukça hareketli geçmekte. Bu sene Samsung’un malum olaylar sebebiyle Galaxy S’ni tanıtımını ertelediğini düşünürsek meydan LG’ye kalacakken 27 Şubat 2017’de başlayacak olan MWC’den bir gün önce, yani 26 Şubat 2017’de LG G6’yı tanıtacak.

“See More, Play More”, yani “Daha Fazlasını Gör, Daha Fazla Oyna!” sloganı ve yerel saatle 12’de olacağı belirtilen etkinlikte bakalım G6 dışında ne gibi yeni ürünler göreceğiz. Elbette Webtekno olarak bu sene de MWC 2016’da bulunarak sizlere fuardaki tüm yenilikleri aktarmaya devam edeceğiz.