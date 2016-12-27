LG G6’nın Tasarımı Belli Oldu!

LG’nin Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıp Mart ayıyla satışa çıkaracağı G6 modelinin tasarımı da ortaya çıktı.

Sizlere dün aşağıdan görebileceğiniz haberimiz ile LG’nin özellikle Samsung’un Galaxy S8 ailesini geç tanıtacak olması sebebiyle G6 çalışmalarını hızlandırdığından ve 2017’nin Şubat ayı sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacağı yeni amiral gemisini Mart ayı ile satışa çıkartarak Samsung’un önüne geçmeye çalışacağından bahsetmiştik.

Şimdi ise aradan bir gün geçmeden tasarım detayı sızan LG G6’nın hazırlanan render görseline göre dün söylediğimiz gibi yekpare bir metal kasa bizleri karşılayacak. Haliyle değiştirilebilir bataryasıyla akıllarda kalan LG’nin G serisi G6 ile tekrar sabit bataryaya döneceğini görmekteyiz.

Telefonun sol tarafında ses açma ve kısma tuşu ile beraber arka tarafta çift kamera + güç tuşu & parmak izi okuyucusu şeklindeki G5’teki tasarım anlayışını sürdüreceği anlaşılan LG G6, son dönemde vazgeçilmeye başlanan 3.5mm jack girişini ise korumaya devam edecek.

149.4 x 73.9 mm boyutlarındaki G5 ile aynı boyutlarda olacak olan LG G6, görünüşe göre yine 5.3 inçlik bir ekran barındıracak. Modüler olmayan ve daha gelişmiş bir G5 olacağını gördüğümüz G6,büyük ihtimalle (tahmini olarak) 26 Şubat 2016’da Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nden bir gün önce özel bir lansman ile gün yüzüne çıkacak.