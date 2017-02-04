LG G6’nın Tasarımı En İnce Ayrıntısına Kadar Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde cam kasalı hali sızdırılan LG G6’nın şimdi de metal kasaya ve fırçalanmış tasarıma sahip yeni bir hali sızdırıldı.

LG’nin G5 modelinde beklediği başarıyı elde edememesi üzerine tekrar akıllı telefon pazarında yükselişe geçebilmek için kurtarıcısı olacak LG G6 hakkında bugüne kadar birçok sızıntıyla karşılaşmıştık.

Şimdi ise LG G6 modeline ait yeni bir sızıntı paylaşıldı. Cihazın tasarım detaylarının net olarak görüldüğü sızıntıda LG G6’nın arka kasasının fırçalanmış metal tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde cam kasalı LG G6’nın da sızdırılmasıyla birlikte G6 modelinin tıpkı G4’teki gibi farklı arka yüzeylerle farklı tasarımlara sahip olacağını söyleyebiliriz.

LG G6’ya dair tüm resmi detayları bu ayın sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde öğreneceğiz. Ayrıca LG G6’nın beklenen özellikleriyle ilgili hazırladığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.