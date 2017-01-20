LG G6'nın Tasarımıyla İlgili En Net Sızıntı Kılıf Görseliyle Birlikte Paylaşıldı

LG'nin bu yılki amiral gemisi LG G6'nın tasarım detayları cihaz için tasarlanan kılıfın sızdırılmasıyla ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde LG G6'nın nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteren cihazın modellemeleri ortaya çıkmıştı. Bu modellemelerle LG G6'nın tasarım detayları az çok ortaya çıkarken bugün gelen bir kılıf sızıntısıyla birlikte cihazın tasarımı daha da netlik kazandı.

Daha önce Galaxy S8 için tasarladığı kılıfların ortaya çıkmasıyla Galaxy S8'in tasarımının sızdırılmasını sağlayan Ghostek, şimdi de LG G6 için yaptığı kılıf tasarımlarını bir şekilde ortaya çıkardı. Paylaşılan görsellerde LG G6'nın nasıl bir tasarıma sahip olacağını anlamak mümkün ancak yine de tasarlanan kılıf kaba olduğu için cihazın ince tasarım hatlarını anlamamız şu an için zor.

LG G6'nın tasarımı hakkında neler biliyoruz?

Şimdilik ortaya çıkan bilgilere göre LG G6, normal akıllı telefonlardan farklı olarak 16:9 değil 18:9 formatında bir ekrana sahip olacak. Aynı zamanda cihazın 5.5 inçilk ekranı bulunurken LG G5'teki modüler yapı, G6'da devam etmeyecek. LG'nin paylaştığı bilgilerden yola çıkarak söyleyebiliriz ki suya karşı dayanıklılık özelliği gösterecek olan LG G6 ince tasarım hatları ve yüksek ekran - kasa oranıyla tasarım konusunda rakipleriyle yarışacak. Ayrıca LG G5'teki çift kamera furyası G6'da da devam edecek.