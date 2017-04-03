LG'nin son amiral gemisi LG G6'nın Türkiye fiyatı belli oldu. LG, telefonu ön siparişle alanlara özel bir sürpriz hazırlamış ancak bunu açıklamadı. Açıkçası fiyatı azıcık pahalı gibi gözüküyor.

Android platformu, son zamanlarda iyiden iyiye kızıştı. Özellikle geçtiğimiz günlerde duyurulan Galaxy S8 ile birlikte Android sektöründe yeni bir pazar sezonu da açılmış oldu. Telefonların fiyatlarının “özellikle” ülkemizde inanılmaz derece pahalı olması bizleri üzen bir durum olarak dikkat çekse de, bütçesi olan kullanıcılar için çok güzel telefonların geldiğini söyleyebilirim. Zaten bütçesi olmayanlar da faturalı hatta ekleyerek bir şekilde telefonun sahibi olabiliyorlar.

Samsung tanıtımı ile gündemden düşen LG G6’nın Türkiye çıkış fiyatı sonunda belli oldu. 19 Nisan’dan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak LG G6, 12-18 Nisan tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek. Burada dipnot olarak belirtmem gerekiyor ki, LG telefonu ön siparişle alan kullanıcılara güzel bir sürpriz yapmayı hedefliyor.

LG G6’nın Türkiye satış fiyatına gelecek olursak, 3699 TL olarak açıklandı. Bu fiyatı görünce aklımıza ilk olarak Huawei P10 geldi. 3599 TL’den ön siparişe açılan Huawei, müşterilerine tam tamına 1699 TL değerindeki Huawei Watch 2’yi vereceğini duyurdu. Açıkçası LG’den bu kadar cömert bir hediye gelir mi, pek sanmıyorum. Bunun dışında, en büyük rakibi olarak gözüken Samsung Galaxy S8 ise 4399 TL’den satışa sunulmuş ancak bunun 400 TL’sini aksesuar mağazalarında kullanılmak üzere hediye çeki şeklinde vereceğini duyurdu.

LG G6, fiyat olarak beklentilerimizin ne yazık ki üzerinde yer aldı. Bunun arkasında doların aldığı yüksek kurun etkisi olsa dahi, bu kadar yüksek paralar olmasını beklemiyorduk. LG G6’da 5.7 inç QHD FullVision ekran bulunuyor. Ekranın boyutu 18:9 oranında olacak şekilde ayarlanmış. 1.5 metre derinliğe kadar suya karşı dayanıklılık sunan telefonun, daha önceki modellerinin aksine bataryasının çıkarılamadığını belirtelim. Snapdragon 821 işlemci bulunan cihazın ilk iki çekirdeği 2.35 GHz hızında çalışırken, diğer iki çekirdeği 1.6 GHz hızında çalışıyor. Adreno 530 grafik işlemcisinin bulunduğu telefonda 4 GB RAM bulunuyor. Aynı zamanda 32 ve 64 GB’lık iki farklı depolama alanı sunan telefon, microSD kart ile 256 GB’a kadar yükselebiliyor.

Telefon çıkmadan önce telefondan beklentilerimiz ve fiyat rahmini yaptığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.