LG, Sessiz Sedasız LG G6+’yı Duyurdu!

LG, G6’nın yeni bir versiyonu olarak LG G6+’nın duyurusunu gerçekleştirdi.

LG G6’ya oranla çok fazla bir değişiklikle gelmeyen LG G6+, G6’nın yalnızca Asya ülkelerinde satılan modellerinde bulunan DAC ses teknolojisine sahip olacak. Telefon, kutusundan B&O Play kulaklıklarıyla birlikte çıkacak.





Kullanıcılarına üst seviye ses deneyimi yaşatmasıyla ön plana çıkacak olan telefonda artırılabilir 128 GB hafıza, 4 GB RAM ve QI kablosuz şarj teknolojisi bulunacak. Optik deniz mavisi, optik altın ve optik siyah renk alternatifleriyle gelecek olan LG G6+’nın hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise belli değil. Zira şirket G6’nın ABD’de satılan modellerinde quac DAC yerine kablosuz şarj teknolojisini tercih etmişti. Cihaz, önümüzdeki temmuz ayında satışa sunulacak.

Lansman sırasında G6 sahipleri için de müjdeli bir haber veren şirket, yayınlayacağı yazılım güncelleme ile cihaza ekran kilidini yüzle açma, lensin parmakla kapatılması esnasında kullanıcılara uyarıda bulunma ve düşük tüketim modu gibi özelliklerin geleceğini açıkladı.