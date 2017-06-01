LG G6 Pro ve G6 Plus Bu Ay Sonunda Piyasaya Sürülüyor!

Güney Kore’den gelen haberler, LG’nin iki yeni amiral gemisini Haziran ayı sonuna kadar piyasaya çıkartacağı yönünde.

LG bu yıl amiral gemisi segmentinde çıkardığı G6’yı seri haline getirmek istiyor. Cihazın G6 Pro ve G6 Plus olmak üzere 2 yeni varyasyonu hazır ve gelen haberlere göre bu ay sonunda her iki cihaz da piyasaya sunulacak.

LG G6 Plus, neredeyse LG G6 altı ile aynı özelliklere sahip, ancak 128 GB’lık dahili depolama alanı ve kablosuz şarj desteği bulunuyor. Cihazın fiyatı aynı habere göre 890 dolar civarında olacak. Bu fiyat 800 dolarlık bir etikete sahip olan G6’dan daha yüksek. Aradaki farkı ve G6’nın ülkemizdeki fiyatını göz önüne alarak, G6 Plus’ın ülkemizde satılması durumunda 3.400 TL seviyelerinde olacağını söylemek mümkün.

LG G6 Plus ve G6 Pro Özellikleri:

Değişmeyen Özellikler:

IPS LCD kapasitif 5.7-inç, 1440 x 2880 piksel

Qualcomm Snapdragon 821 çipset

2x 2.35GHZ ve 2 x 1.6GHz olmak üzere dört çekirdekli işlemci

Adreno 530 grafik işlem birimi

4GB RAM

13MP + 13MP lazer otofokuslu çift arka kamera

5MP ön kamera

Parmak izi okuyucu sensör

Gorilla Glass 5 destekli arka panel

Suya ve toza karşı dayanıklılık (IP68, 1.5 metrede 30 dakikaya kadar dayanabilmekte)

3300mAh batarya

Qualcomm Quick Charge 3.0

USB Typce-C ve 3.5mm kulaklık girişi

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

Farklı Olan Özellikleri:

G6 Plus: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama G6 Pro: 32 GB dahili depolama

32 GB dahili depolama G6 Plus: Kablosuz Şarj

LG’nin çok ufak değişikliklerle piyasaya sunmak istediği modeller, tüketicilerden nasıl geri dönüş alacak bilinmez, ancak firmanın bu tercihi pek yerinde değil. Zira model isimleri her zaman kullanıcılara vaatler veren tercihlerdir ve ufak tefek özellikleri değiştirmek, yeni ürün piyasaya sunmak için yeterli değildir.

LG G6 Pro’nun G6 ile büyük bir fiyat farkının bulunmaması bekleniyor. Ayrıca yapılan sızıntılarda belirleyici bir fark olmadığı söyleniyor. Haziran ayında Güney Kore’de başlayacak satışlar için dünya geneline yönelik bir tarih verilmedi.