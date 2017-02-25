LG G6 Renkleri Belli Oldu!

LG G6 cephesinden sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de cihazın renkleri belli oldu. İşte LG G6 renk seçenekleri!

Akıllı telefonlar, bugünlerde çok fazla renk seçeneği sunmuyorlar. Varsayılan olarak belli renkleri sunuyorlar ve genelde gerisi kullanıcıların kılıf seçimine kalıyor. Zira kılıf taktıktan sonra hangi renk aldığınızın ne önemi var?

Ancak "kılıfsız kullananlar" kesimindenseniz bu haber sizin için önemli. LG'nin yeni amiral gemisi için renk seçenekleri açığa çıktı. Buna göre LG G6'da en az üç renk seçeeği olacağı artık belli. Sızıntıların efendisi Evan Blass, nam-ı diğer @evleaks, bu konuda da paylaşım yaptı. Biz beyaz, siyah ve gri diyecek olsak da resmi renk isimleri şöyle olacak: "Gizemli Beyaz", "Astro Siyah", "Buz Platinyum".

Beyaz ve siyah seçenekleri birkaç gün öncesinde açığa çıkmıştı fakat bunların resmi isimleri bilinmiyordu. Şimdiye kadar bizi şaşırtan gelişmeler göstermeyen LG, acaba fuarda şimdiye kadar söylenenlerden farklı bir şey gösterecek mi, merakla bekliyoruz.