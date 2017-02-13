LG G6 Tanıtımı Öncesi Kılıfları Ortaya Çıktı!

26 Mart 2017’de tanıtılacak LG G6’nın bu lansmanı öncesi bu sefer de kılıfları ortaya çıktı.

Tanıtımına sayılı günler kalan LG G6’nın Mobil Dünya Kongresi kapsamında 26 Şubat 2017’da yapılacak lansmanı öncesi bu sefer de kılıfları ortaya çıktı. Şimdiye kadar ortaya çıkan detaylar ve render görselleriyle fazlasıyla uyuşan G6’nın bu kılıfları büyük ihtimalle G6’nın şimdiye kadar gördüğümüz görsellerdeki gibi olacağını işaret ediyor.

Görünüşe göre G6’da çift arka kameranın aynı şekilde devam ettiği ve genel tasarımsal olarak G5’i fazlasıyla andırsa da ön tarafta ciddi oranda arttırılmış bir ekran/boyut oranı olacak. Bunun yanı sıra yekpare bir kasanın olacağını bildiğimiz telefon, son ortaya çıkan detayla artık Snapdragon 821 kullanılacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

26 Şubat’ta resmen ortaya çıkacak olan telefonun rakiplerine göre S821 ile ne gibi bir konumda olacağını merak ediyoruz.