LG G6 Tasarım Olarak Böyle Olacak!

Sizlere dün paylaştığımız G6’nın render görseline ait daha detaylı görseller ve video paylaşıldı.

LG’nin Samsung Galaxy S8’den önce tanıtıp piyasaya süreceği G6 noktasında birçok merak edilen detay var. Özellikle Samsung’un Note 7 faciası sonrası erteleyeceği Galaxy S8 lansmanından fırsat bilerek daha önce piyasaya girip önemli satış artısı yakalamak isteyen LG, bu noktada dikkat çekici bir telefon tanıtmak zorunda.

Yukarıda görebileceğiniz haberimizde de belirttiğim gibi LG’nin G6 modeline ait tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Yekpare metal bir kasa ile tasarımsal olarak G5’i fazlasıyla andıracak olan G6’da modüler yapı ve dolayısıyla çıkarılabilir batarya durumundan vazgeçildiğini görmüştük.

Şimdi ise ünlü sızıntı kaynağı olan OnLeaks ve GearIndia G6’nın çok daha net bir biçimde tasarım detaylarını bizlere gösteriyorlar. Dün sizlerle paylaştığımız render görselinden farklı olarak düz bir metal yerine parlatılmış bir alüminyum kasa ile geleceği görülen G6, ön tarafta alt tarafa konumlandırdığı LG logosu dışında iyi bir ekran-boyut oranı çıkaracak gibi görünüyor. Kamera noktasında ise yine çift kameraya devam edecek olan LG, flaşı ise bu sefer iki kameranın ortasına konumlandıracak.

Dün de bahsettiğimiz gibi 3.5mm jack girişi ile Type-C bağlantısını koruyan LG G6, daha düz bir telefon olmasına rağmen şıklığını korumaya devam edecek gibi görünüyor.