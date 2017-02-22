LG G6 Vaat Edilenden Fazlasını Sunacak!

Koreli üreticilerin nihai mücadelesinde kazanan kesinlikle "bilinçli" kullanıcılar olacak. LG, G6 ile amiral gemisi kozunu oynayıp, gönülleri fethediyor.

Evaleaks olarak da bilinen Evan Blass, heyecan içinde ilginç bir görüntü paylaştı. Sızdırılan görüntüyü esas alırsanız, Samsung Galaxy S8 ve LG G6 akıllı cep telefonlarının ekranlarını, kristal berraklığında görebilirsiniz. Sızan fotoğrafla birlikte, @evleaks şu ifadeleri paylaştı: "Bir sonraki telefonunuzu almak fazlasıyla erken. Biraz daha sabırlı olun."

Pek çok LG G6 sızıntısı, internet aracılığıyla kullanıcılarla buluştu ve çoğu kişi söz konusu tasarıma tam not verdi. LG'nin 26 Şubat'ta duymasını ve “duyurmasını” bekleyeceğiniz şey tam olarak bu. Gördüğünüz gibi, cihaz her yerden son derece ince çerçevelerle donatılacak ve önceki modelin aksine çok daha zarif ve akıllıca bir tasarıma sahip olacak. LG G6'nin gövdesi metalden inşa edilecek ve görebileceğiniz gibi, telefonun arkasında iki kamera, çift LED flaş ve parmak izi okuyucu yer alacak. Telefonun parmak izi tarayıcısı arka tarafra ce LG G6'nın sol tarafında bulunacak.

LG G6, 18: 9 en-boy oranı ile gelecek ve 5.3 inç QHD (2560 x 1440) ekran lle gövde gösterisi yapacak. G6, Snapdragon 821 64-bit dört çekirdekli işlemci ve grafik için Adreno 530 GPU ile donatılacak. LG G6'nın arkasına iki adet 13 megapiksel kamera yerleştirilecek. Öz çekim kamerası ise 8 megapiksel çözünürlükte tasarlanacak. Type C USB portu telefonun altına yerleştirilecek ve LG G6, ses için Quad DAC ile birlikte biçimlendirilecek.