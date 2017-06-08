LG G6 , G6 Plus ve V30'un Çıkış Tarihleri Belli Oldu!

Bazı endüstri kaynaklarının yaptıkları açıklamalara göre, LG G6 ve G6 Plus'ın çıkış tarihleri belli oldu.

Yeni yapılan açıklamaya göre LG Electronics, 27 Haziran'da Lg G6 Pro ve G6 Plus'ı piyasaya çıkarmayı planlıyor. LG V30 ise Eylül ayında piyasaya sürülecek.

G6 Pro ve Plus, bu yılın başında, G6'ya alternatif sunmak amacıyla Barcelona'da yapılan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılmıştı. Ayrıca G6 serisinin çıkış tarihlerinin ilk olarak Güney Kore'yle ilgili olduğunu belirtelim.

Önceki raporlara göre LG G6 Plus, normal modelin Uzakdoğu ülkelerinde satılan özelliklerinin iki katı kadar olan 128GB depolama alanı ile donatılmış olarak gelecek. Telefonun 'Qi' kablosuz şarjı da destekleyeceği düşünülüyor ve önceden fiyatın yaklaşık 890 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sunulması söyleniyordu, hala bu konuda bir gelişme bulunmamakta.

LG G6 Pro'nun ise 32GB depolama alanı ve kablosuz şarj desteği sunmaksızın 700 dolar ile satışa sunulması bekleniyor. Bu iki cihazon aksine G6, Qualcomm Snapdragon 821, 4GB RAM ile güçlendirilmiş bir cihazdı. Yani yeni cihazların her türlü daha iyi olacağını söyleyebiliriz.

LG V30'un ise 6GB RAM ve Snapdragon 835 ve bildirimler ve kısayollar için ikinci bir ekrana (LG V20'ye benzer) sahip olması bekleniyor. İki LG G6 cihazının aksine, endüstri kaynakları daha önce, şirketin V serisinin kısa sürede Batı'da satışa sunulacağını söyledi, ancak bunun Eylül'de veya sonrasında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil.