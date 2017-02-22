MWC 2017’de tanıtılacak olan LG G6’nın yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bu görüntü de LG G6 ve LG G5 yan yana yer alıyor ve cihazların görünüm açısından farklılıkları rahatlıkla görülebiliyor.

MWC 2017’nin başlangıç tarihi yaklaştıkça etkinlikte tanıtılacak olan cihazlarla ilgili sızıntılar da art arda gelmeye başladı. Bu cihazlardan biri de LG’nin yeni amiral gemisi G6. LG G6’nın yeni bir fotoğrafı sızdırıldı. Bu fotoğrafta LG G6 ve LG G5’in yan yana yer alıyor.

Fotoğrafta ilk olarak LG G6’nın LG G5’ten daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen, boyutunun G5’ten çok da büyük olmadığı dikkati çekiyor. Hatırlatmak gerekirse G5’in ekran boyutu 5,3 inçken G6’nın ekran boyutu ise 5,7 inç olacak.

Bununla birlikte G6’nın ekran çerçevesinin, G5’in ekran çerçevesinden daha ince olduğu da fotoğrafta görülen bir başka detay. Bununla birlikte telefonun ön panelinin alt kısmında LG logosunun bulunmayışı, bunun LG G6’nın son hali değil, bir prototip olduğuna işaret ediyor olabilir.

Bunların yanı sıra LG G6’nın, geleneksel 16:9 görüntü oranı kullanan akıllı telefonlardan farklı görünmesini sağlayacak olan ve Univisium adı verilen 18:9 görüntü oranının nasıl olacağıyla ilgiliyse hala herhangi bir bilgi yok.

Cihazla ilgili daha fazla detay için 26 Şubat’ta MWC 2017’de gerçekleşecek olan LG G6’nın tanıtımını beklememiz gerekecek.