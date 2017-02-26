LG, yeni amiral gemisi LG G6'yı resmi olarak duyurdu. Peki LG G6, kardeşi LG G5'e göre ne gibi farklılıklar sunuyor? LG G6 ve LG G5 karşı karşıya!

Geçtiğimiz yıl LG G5 modeliyle beklediği başarıyı elde edemeyen LG, bu yıl kullanıcıların istediklerine göre hazırladığını belirttiği yeni amiral gemisi modeli LG G6 ile karşımıza çıktı. Peki LG'nin kısa bir süre önce Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımını gerçekleştirdiği LG G6, kardeşi LG G5'e göre ne gibi farklılıklar gösteriyor? Gelin her iki model arasındaki farklılıkları başlıklar halinde inceleyelim.

Bu arada karşılaştırma yazımıza geçmeden önce henüz LG G6 ile ilgili detaylara göz atmadıysanız sizi şu haberimize alalım:

Tasarım

LG G6, tasarım anlamında LG G5'e göre önemli geliştirmeler içeriyor ancak tasarım noktasında belki de belirtmemiz gereken en önemli nokta LG'nin G5'te "modüler" olduğunu söylediği tasarım anlayışı LG G6 modelinde devam etmiyor.

LG G5'in en çok eleştirilen noktası modüler olduğu söylenen tasarım anlayışı olmuştu. LG her ne kadar LG G5 modelinin "modüler" bir telefon olduğunu söylese de modüller sadece birkaç parçadan oluşuyor ve telefonun donanım özelliklerinde değişiklik yapmadan bazı yeni özelliklere sahip olmasını sağlıyordu. Özellikle bu modüllerin uçuk fiyatlarla satılması ve modülleri her takmak istediğinizde telefonun kapanması gibi durumlar LG G5'in başarısız bir telefon olarak anılmasının en önemli nedenleriyden biriydi. Bu nedenle LG G5'ten ağzı yanan LG, yeni amiral gemisi G6'da bu arkadaşları çöpe atmaya karar vermiş.

Yeni LG G6, kardeşi LG G5'e göre çok daha ince çerçevelere ve başarılı ekran-kasa oranına sahip bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. LG G5'te 5.3 inçlik QHD çözünürlüklü bir ekran bulunurken LG, yeni amiral gemisi LG G6'da ekran boyutunu 5.7 inçe ve çözünürlüğünü QHD+'a yükseltiyor. LG G6'nın ekranının ciddi miktarda büyümesine rağmen başarılı ekran - kasa oranı sayesinde LG G5 ve LG G6 hemen hemen aynı boyuta sahip. Bu da LG G6 ile birlikte 5.7 inçlik ekranın tek elle kolay kullanılabildiğini gösteriyor. Aynı zamanda LG G6'nın ekranı aşılagelmiş akıllı telefonlara göre biraz daha uzun. Normalde akıllı telefonlar 16:9 formatında ekranlarla karşımıza çıkarken LG G6'da 18:9 formatında bir ekran bulunuyor.

Ayrıca LG G6'nın tasarımı G5 modeline göre çok daha sade bir hal alıyor. LG G6'nın arka yüzeyinde G5 modeline kıyasla kamera çıkıntısı azaltılan çift kamera ve cihazın arka alt kısmında sade bir G6 logosuna yer veriliyor. Telefonun ön yüzünde ise LG G5'in aksine telefonun rengine göre ön kısımdaki ekran çerçevelerinin de rengi değişiyor ve alt kısımda yine sade bir LG logosu yer alıyor. Telefonun gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

LG G6 suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor

LG G5'in en fazla eleştirilen noktalarından bir tanesi kolay bir şekilde su geçirmesiydi. Telefonun alt kısmı çıkarılabilir olduğundan dolayı bir süre sonra telefon modüllerin takıldığı bölgede oluşan boşluklar nedeniyle diğer telefonlara kıyasla çok daha bir şekilde su geçiriyordu. Bu noktada kullanıcıların şikayetlerine kulak veren LG, artık LG G6 modeliyle birlikte IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor. Bu da telefonun tatlı suda 1 metrenin altında 30 dakikaya kadar dayanabileceğini işaret ediyor.

Hatta LG G5'in ne kadar basit bir şekilde su geçirdiğini "LG G5 Sağlamlık Testi" videomuzda görmüştük. Eğer hala izlemediyseniz LG G5 sağlamlık testi videomuzu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Telefonu metal olmasına rağmen plastik gibi gösteren boya artık yok

Bildiğiniz gibi LG G5 modelinde LG ilk kez tamamen metal gövdeye sahip bir telefonla karşımıza çıkmıştı ancak telefonun arka yüzeyinde anten çizgilerini örtmek için kaplanan boya hem telefonu sanki plastik gibi gösteriyordu hem de çok kolay bir şekilde çiziliyordu. LG, bu durumdan da bir ders çıkarmış olacak ki artık bu anlamsız boyayı LG G6'da kullanmıyor ve telefonun anten çizgilerini de cihazın sağ ve sol kısımlarında görünecek şekilde ayarlıyor. Böylelikle LG G6, LG G5 modeline kıyasla çok daha üst düzey hissiyat yaratacak bir tasarımla karşımızda diyebiliriz.

Teknik Özellikler

LG G6'nın tasarımı hoşunuza gitti mi bilmiyoruz ancak LG G5 modeline kıyasla daha iyi bir tasarımla geldiğini söylemek sanırım yanlış olmaz. Tasarım konusunda bu nedenle LG G5'e kıyasla LG G6'dan övgüyle bahsettik ancak aynı durum teknik özellik tarafında ne yazık ki geçerli olmayacak.

LG'nin yeni amiral gemisi modeli LG G6, bu yıl amiral gemisi modellerinde kullanılmasını beklediğimiz Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 yonga setiyle karşımıza çıkıyor. LG G5'te kullanılan Snapdragon 820 yonga setine kıyasla sadece çalışma frekansında bazı geliştirmelere sahip Snapdragon 821 nedeniyle LG G5 ve LG G6 arasında pek de bir performans farkı görmemiz mümkün değil.

RAM konusunda ise G5'te olduğu gibi yine 4GB RAM tercih edilmiş. Her iki modelin depolama alanında da bir farklılık bulunmuyor. Hem LG G5 hem de LG G6, 32GB / 64GB dahili depolama alanına ve microSD kart desteğine sahip.

Peki sırf geçen yılın işlemcisiyle geliyor diye LG G6'yı almayalım mı?

Elbette böyle bir şey söyleyemeyiz. Telefonun Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 ile gelmesi yeni nesil teknolojiler açısından olumsuz bir nokta gibi görünse de günlük bir kullanıcı her iki işlemcide de üst düzey bir performans alacak ve performans anlamında herhangi bir sorun yaşamyacaktır. Bu açıdan telefonun kullandığı işlemci son kullanıcı için önemli bir farklılık yaratmıyor.

Bu noktada da sanırım en önemli kriter telefonun satış fiyatı olacak. Eğer LG G6, hem LG G5'e hem de diğer rakibi olacak akıllı telefonlara göre ciddi bir fiyat farklıyla gelirse ya da Snapdragon 835 ve muadili işlemcileri kullanan telefonlarla aynı fiyatta olursa bu tarz bir ikilemde diğer modelleri de değerlendirebilirsiniz.

Kamera performansı

Yiğidi öldür ama hakkını yeme misali, genel olarak bir başarısızlık olarak nitelendirilen LG G5 rakiplerinin birçoğuna kıyasla iyi bir kamera deneyimi sunuyordu. LG, G6 modelinde bu başarısını katlayarak sürdürmekte ısrarlı.

LG G5'in biri f1.8 diyafram açıklığına sahip 16MP çözünürlüklü biri de f2.4 diyafram açıklığına sahip 8MP çözünürlüklü çift arka kamerası bulunuyordu. Bu çift arka kamera sayesinde LG G6 hem daha kaliteli hem de geniş açılı fotoğraflar çekebiliyordu. LG G5'in yeni aramıza katılan ağabeyi LG G6 ise her ikisi de 13MP çözünürlüklü ve f1.8 diyafram açıklığına sahip çift arka kamerayla birlikte geliyor. Böylelikle LG G6'da çekeceğiniz fotoğraflar hem daha iyi ışık alıyor hem de çok daha kaliteli görüntüler elde etmenizi sağlıyor.

Ön kamera tarafında da çözünürlük artıyor. LG G5 modelinde 8MP çözünürlüklü f2.0 diyarfam açıklığına sahip ön kameraya yer verilirken LG G6, 12MP çözünürlüklü bir ön kamerayla geliyor. Ayrıca ön kamerada yapılan diğer geliştirmeler sayesinde de LG G6 geniş açılı selfie'ler çekebiliyor.

Geliştirilmiş manuel kamera arayüzü

LG, LG G4 modelinde manuel kamera arayüzüyle karşımıza çıkan ilk akıllı telefon üreticilerinden bir tanesiydi ve LG G5 modelinde de bu arayüzü üstüne koyarak sürdürmüştü. LG G6 modelinde de LG, manuel kamera arayüzünü kullanıcılarına sunmaya daha gelişmiş arayüz özellikleriyle birlikte devam ediyor. Özellikle kaliteli fotoğraflar konusunda iddialı olan LG G6'nın bu iddiasını yenilenen kamera yazılımı da destekliyor.

Sonuç olarak hangisini almalıyım?

LG G6, LG G5'e göre daha iyi kamera, daha iyi tasarım, suya ve toza karşı dayanıklılık ve daha güncel arayüz özellikleri vaat ediyor ancak bu özellikleri genel olarak değerlendirdiğimizde aslında iki telefon tasarım detayları dışında birbirine çok yakın. Özellikle teknik performans tarafında hemen hemen kafa kafaya olan iki telefondan birini tercih edecekseniz tasarımın sizin için ne kadar önemli bir kriter olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Bizim önerimiz, eğer illa ki bu iki telefondan birini alacaksanız ve yeterli bütçeniz varsa LG G6'yı tercih etmelisiniz ancak LG G5'i makul bir fiyatla bulduysanız ve bütçeniz kısıtlıysa LG G5 de modüler yapısını ve LG G6'ya kıyasla tasarımını bir kenara attığınızda hala tercih edilebilir bir telefon.