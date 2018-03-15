LG G7’de de iPhone X Benzeri Bir Çentik Bulunabilir

LG’nin Haziran’da tanıtacağı yeni akıllı telefon G7’de opsiyonel olarak gizlenebilen bir çentik olması bekleniyor.

LG, 2018’in başlarında daha kaliteli bir akıllı telefon sunmak için G7’nin çıkış tarihini ertelemişti. Piyasaya daha uygun bir telefonla geri dönmek isteyen şirketin, bu adımda attığı ilk bilgiler sızdırılmaya başladı. İlk ortaya çıkan sızıntılara göre LG de iPhone X’un çentik trendine katılabilir. Kamera ve diğer sensörleri ön tarafta barındırabilmek için kullanılan çentik, Android kullanıcıları arasında da popüler olmaya başladı.

Başta çok tepki görmesine rağmen Android cephesinde kabul edilmeye başlayan çentikli ekran sevdasına, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden LG de girecek gibi duruyor. LG’nin G7 olarak adlandırılması beklenen akıllı telefonda bir çentikli ekran bulunacağı, ancak telefona eklenen bir ayarla bu çentiğin opsiyonel olarak kapanabileceği sızdırıldı.

LG’nin G7 hakkında yaptığı resmi bir açıklama yok, bu sebeple konuşulan tüm şeyler sızıntı kaynaklarından geliyor. Haziran 2018’de yeni telefonunu tanıtması beklenen LG, Samsung ve Apple’a karşı sağlam bir cihaz çıkarmak istiyor. LG her ne kadar son yıllarda kötü bir performans göstermiş olsa da, hala G serisine sadık pek çok insan var. Bu kullanıcılar da sabırsızlıkla yeni akıllı telefonun tanıtılmasını bekliyorlar.

Peki, sizce LG’nin G7’de çentikli bir ekran kullanması müşterileri memnun eder mi? Her ne kadar istenildiği zaman çentiğin yan tarafındaki ekranların da kapatılarak çentik yokmuş gibi görünmesi sağlanacak olsa da, bazı insanlar bu durumdan hoşnut olmayabilir.