Snapdragon 845 hakkında iki yeni bilgi geldi. Geçen sene Snapdragon 821'le telefonu çıkartan LG, bu sene daha şimdiden Snapdragon 845 sözünü aldı. Ayrıca Snapdragon 845'lerde X20 modem çipinin sunulacağı açıklandı.

Qualcomm’un başarılı yonga seti Snapdragon 835, senenin başarılı amiral gemilerine güç verdi ve yerini yavaş yavaş bir diğer yonga setine bırakmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy S8’in bu çipleri kullanması, Qualcomm’un tüm kaynaklarını Galaxy S8’e yönelttirmeye zorlamıştı. Milyonlarca Galaxy S8 ve S8+ satışı gerçekleştiren Samsung, bu telefonların birçoğuna Snapdragon 835 yonga setiyle güç verdi.

Samsung, bu hamlesiyle aynı dönemde çıkan LG G6’nın takacak yonga seti bulamamasını sağlamıştı. LG de mecburen G6’larda Snapdragon 821 kullanmış ve kullanıcılardan çok büyük tepkiler çekmişti.

Bu sefer senenin başından itibaren eşeği sağlam kazığa bağlayan LG, Snapdragon 845’leri sipariş etti. Anlayacağınız LG G7’lerde kesin olarak Snapdragon 845 bulunacak.

LG’nin bu hamlesinin dışında Snapdragon cephesinde de hareketlenmeler var. Yapılan açıklamaya göre Snapdragon 845, X20 modem çipiyle gelecek. X20 modem çipi, LTE Cat. 18 desteklerken 1.2 Gbps’e kadar indirme hızlarına çıkabiliyor. 10nm FinFET üretime sahip olacak yeni çip, 150 Mbps’e kadar yükleme hızını sunacak.

Qualcomm’un 5G’den önce, 5G’ye hazırlık hamlesi olarak gösterilen X20 modemleri ülkemizde ne ölçüde kullanılır bilinmiyor, ancak gelecekte telefonların bu hızlarını destekleyeceğini bilmemiz gerekiyor.