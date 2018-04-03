LG’nin Yeni Amiral Gemisi G7'nin İsmi Değişti!

Mobil cihazlar konusunda ciddi bir yenilik sürecine giren LG, yeni modeller ve yeni stratejiler kapsamında LG G7’nin adını da değiştiriyor. Şirketin yeni amiral gemisi, Android cephesinde daha güçlü bir rekabet vermek için savaşa hazırlanıyor.

Mobil dünyanın rekabetleri çok sert oluyor. Normalde isimleri aklımıza kazınan LG ve Sony gibi dev şirketlerin bu dünyada pek de adı geçmiyor. Tasarımlarda yapılan hatalar, trendleri takip etmemek ve yanlış yenilikçilik yaklaşımları, firmaları zarara uğratıyor. LG ise bu konuda büyük yaralar alıyor. LG diğer alanlarda önemli işler başarmasaydı, muhtemelen mobil cihaz üretiminde ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olacak krizler yaşayacaktı.

LG’nin küresel çapta başarıya koşmak için amiral gemisi cihazlarının sürekli değiştiğini gördük. Bu yaklaşım tutarsız bir konumlandırma çizgisini de beraberinde getirdi. Zaman zaman ciddi ve oturaklı tasarımlar, zaman zaman da renkli ve eğlenceli yapılarla kaşımıza çıktı. Yeni amiral gemisiyle bu gidişata dur demek isteyen LG, tasarımdan konumlandırmaya kadar ciddi bir yenilik geçiriyor. Bundan nasibini alacak en yeni ürün ise LG G7 olarak andığımız cihaz olacak.

Güle güle LG G7, hoş geldin LG G7 ThinQ:

ThinQ takısı, LG’nin yapay zekaya ilişkin çalışmalarını temsil ediyor. Akıllı telefon piyasasının 3 devi Apple, Samsung ve Huawei, yapay zeka destekli işlemciler ve yazılımlarla gövde gösterisi yapıyorlar. Nihayet LG de bu sürece dahil oluyor. Cihazın kendine özel Google Asistan desteği ile birlikte geleceği söyleniyor.

Ayrıca 2017’nin Haziran ayında satışa sunulan LG G6’nın da bu yenilikler kapsamında güncellemeler alacağı söyleniyor. Açıkçası geriye dönük yenilikler, çoğu üreticinin tercih etmediği bir şey. Bu nedenle LG’nin tutundurma faaliyetleri konusunda çalışmalar yaptığını da söylemek mümkün oluyor.

LG G7 ThinQ, önceki sızıntılara göre çentikli bir ekranla gelecek. Tıpkı rakipleri gibi çerçevelerin olabildiğince az yer kaplayacağı bir gövdeye sahip olacak G7 ThinQ, Snapdragon 845 işlemciye, 4GB RAM’e ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. G7 ThinQ Plus modeli için ise RAM miktarının 6GB, hafızanın da 128 GB olması bekleniyor.

Bakalım LG bu büyük yenilik sürecinin meyvelerini toplayacak mı? Hep birlikte göreceğiz, detaylar için takipte kalın :)