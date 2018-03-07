Akıllı telefon üreticileri, iPhone X ile birlikte gelen çentikli büyük ekran tasarımına bayıldılar. Sayısız alternatif markadan sonra LG, yeni amiral gemisi olacak G7 Neo için aynı tasarımı uygulayacak. Eğer bir sürpriz yaşamazsak LG G7 Neo adıyla göreceğimiz cihaz, en iyi iPhone X klonu olabilir.

Çentikli ekran tasarımı, Apple sayesinde yeni bir trend haline geldi. Apple her ne kadar iPhone X ekranındaki çentiğin içine, ön kamera ve sensörlerin bulunduğu gelişmiş algılayıcılarla TrueDepth adı verilen bir sistem kurmuş olsa da, bu sisteme sahip olamayan cihazlar bile çentikli ekranla gelmeye başladı.

Huawei şaşırtıcı bir şekilde bu trende uymazken Asus, yeni Zenfone 5 serisinin hepsinde ekran çentiğini tercih etti. Sayısız alternatif üreticinin ortaya koyduğu cihazlardan sonra sıra bir diğer deve, LG’ye geldi. LG “Judy” ya da G7 Neo kod adıyla geliştirdiği cihazına büyük ihtimalle çentikli ekran yerleştirdi. MWC 2018 fuarı sırasında yapılan sızıntılardan ve teknik çizimlerden hareketle bunu söylemek mümkün.

LG G7 Neo’nun bugüne kadar piyasaya sürülmüş en pahalı iPhone X klonu olması beklenirken, buna rağmen iPhone X karşısında ciddi bir ekonomik alternatif sunacağı da söyleniyor. Diğer taraftan tıpkı Asus’un yaptığı gibi ekrandaki çentiği iPhone X’daki çentiğin 4’te 3’ü kadar küçültebilir.

Cihazın arka yüzünde ise klasik LG tasarımını göreceğimiz neredeyse kesinleşti. Ortada bulunacak dikey çift kamera ve bunların altında da bir adet parmak izi okuyucusu var. iPhone X‘dan farklı olarak arka kapak, kavisli bir tasarıma sahip.

LG G7 Neo Bilinen Teknik Özellikleri:

Snapdragon 845 işlemci yongası

6GB RAM

128 GB’a kadar depolama seçenekleri

6 inç ekran, 18:9 en-boy oranı 3120x1440 çözünürlük

LG G7 Neo hakkındaki bilgiler netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.