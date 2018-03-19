LG, G7’de Maliyeti Düşürmek İçin LCD Ekran Kullanacak!

LG’nin yakında duyuracağı yeni amiral gemisi G7’de LCD ekran bulunacağı açıklandı.

LG, maliyetleri düşürmek ve piyasanın alt tabakasına hitap edebilmek için G7 amiral gemisinde LCD ekranla gelmeye hazırlanıyor. OLED ekranların daha ince ve daha çok enerji tasarrufu yaptığını göz önünde bulunduran LG, buna rağmen müşterilerin daha uygun fiyatlı akıllı telefonlara ihtiyacı olduğunu düşündü. OLED paneller, LCD panellere göre 2-3 kat daha yüksek fiyata mal oluyor. Bu da akıllı telefonun ücretini önemli ölçüde artırıyor.

IHS Markit tarafından yapılan araştırmaya göre, iPhone 8 Plus’ın 5.5 inçlik LCD ekranı 52 dolara mal olurken, iPhone X’un 5.8 inçlik OLED ekranı 110 dolara mal oluyor. İki ekran teknolojisi arasında büyük fiyat farkı LG’yi böyle bir karar almaya itmiş olsa da, bu konuda bazı iyileştirmeler yapacağı duyuruldu.

LG, geleneksel LCD ekrana göre yüzde 35 daha az enerji tüketen ve daha iyi bir parlaklığa sahip olan MLCD+ ekranlarını duyurdu. Bu ekranların G7 ile birlikte karşımıza çıkması bekleniyor.

LG V30’da OLED panel ile karşımıza çıkan ve buna rağmen istediği başarıya ulaşamayan şirket daha farklı adımlar atmaya karar verdi. LG’nin bu konuda henüz kesin bir açıklaması yok, ancak G7’de böyle bir ekran görmemiz son derece muhtemel gözüküyor.