LG’nin Haziran’da duyuracağı akıllı telefonu G7’nin resmi görseli, içerisinde pek çok sürpriz bilgi barındırırken sızdırıldı.

LG, bu sene çıkaracağı akıllı telefonla Samsung, Apple gibi şirketlere karşı iyi sonuçlar almak istiyor. Bunun için Şubat ayında bazı çalışmalar yapmaya başlayan şirket, çok daha kaliteli bir akıllı telefonla karşımıza çıkmayı hedefliyor. Bunun için bir süredir çalışmalar yürüten LG, iPhone X’da olduğu gibi çentikli ekrana sahip bir akıllı telefonla çıkacak.

LG cephesinde tüm bu bilgileri doğrulayan yeni bir sızıntı geldi. Yayınlanan posterden sızan bilgilere göre LG, G7 ve G7+ modelleri ile karşımıza çıkacak. Yayınlanan görüntüde, LG’nin sloganının yanında cihazın kendisini de görme imkanı yakalıyoruz. G7 ile G7+’ın görünüm açısından aynı olduğu, farkın ise RAM ve depolama alanında olduğu düşünülüyor.

Bu özellikler dışında telefonun diğer özellikleri de ortaya çıktı. Qualcomm’un en gelişmiş yonga seti Snapdragon 845 ile gelmesi beklenen LG G7’de, 4GB RAM ve 64GB’ depolama alanı bulunacak. f/1.6 diyafram aralığına sahip 16 megapiksellik iki arka kamerayla gelmesi beklenen akıllı telefonun 3000 mAh’lik bir bataryaya sahip olacağı sızdırıldı. IP68 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı olacak akıllı telefonun Haziran ayında duyurulması bekleniyor.

LG G7+’da ise yukarıdakilerden farklı olarak 6GB RAM ve 128GB depolama alanı olması bekleniyor. LG’nin bu iki telefonun ekran boyutlarında bir farklılık yapıp yapmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.