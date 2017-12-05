LG G7’nin Yılın Telefonu Olmasını Sağlayacak Konsept Tasarım

DBS Designing tarafından geliştirilen LG G7 konsept tasarımı, çerçevesiz ekranı ve çift ön kamerası ile görenleri fazlasıyla etkilemeyi başardı.

Samsung’la beraber Güney Kore’nin en önemli firmalarından birisi olan LG, yeni amiral gemisi LG G7 için hazırlıklarına devam ediyor. 2018’in ilk çeyreğinde Galaxy S9’a karşı piyasaya sürülmesi beklenen LG G7’nin sızıntıları yavaş yavaş gelmeye başlarken, bu sızıntıları gören bazı tasarımcılar, telefonun konsept modelini çıkartmaya başladılar.

DBS Designing tarafından yaratılan yeni konsept tasarım, LG G7’nin nasıl olabileceğini bizlere gösteriyor. 2017’de çıkan LG G6 ve V30’da olduğu gibi çerçevenin çok ince tutulduğu yeni konsept G7’de, 3.5 mm ses girişi hala bulunuyor. Samsung, LG gibi firmalar bu jakı telefonlarında tutmaya devam ederek, bu teknolojiye sadık kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyorlar.

Konsept yaratıcısına göre LG G7’de QHD+ çözünürlüğüne sahip 5.8 inçlik bir ekran bulunacak. Neredeyse yok denecek kadar az olan çerçevelerle son derece güzel bir görünüm yakalayan konsept telefonda, 6GB RAM ve hızlı şarj destekli 3.500 mAh batarya bulunuyor. Tüm bunların dışında telefonun USB-C bağlantı noktası da eklenmiş gözüküyor.

Konsept tasarıma göre LG’nin Snapdragon 845’ten güç alacağını görüyoruz. Geçen sene LG G6’nın ardındaki başarısızlığın en büyük sebebi, en güncel yonga setini kullanamamasından kaynaklanmıştı. Konsept tasarım, telefonun kamera kısmına odaklandığını gösteriyor. Telefonun ön tarafında iki tane 8 MP’lik kamera bulunurken, arka tarafında da iki tane 16 MP’lik kamera bulunacak.

Hatırlatalım, bu bilgiler sızan bilgiler doğrultusunda tasarlanmış ve biraz da beklenti içeren konsept tasarıma ait. Telefon duyurulduğunda, bambaşka tasarım ve özelliklerle birlikte gelebilir. Yine de, geçen sene LG G6’nın başarısızlığından sonra bu sene gelecek telefonun çok daha iddialı olmasını bekliyorum.