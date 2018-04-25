LG, G7 ThinQ'in Ekran Özelliklerini Doğruladı!

Yeni amiral gemisi G7 ThinQ'in ekran özelliklerini doğrulayan LG, cihazın 6.1 inçlik QHD+ çözünürlükte LCD bir ekrana sahip olacağını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi G7 ThinQ’in ekran bilgilerini doğruladı. Resmi açıklamaya göre LG G7 ThinQ, 19.5:9 en boy oranına sahip, 6.1 inç boyutunda, QHD+ (3120X1440 piksel) çözünürlüğe sahip LCD bir ekrana sahip olacak.

LG’nin ‘Super Bright Display’ (Süper Parlak Ekran) olarak adlandırdığı bu ekran, üst kısımda bulunan çentiği gizlemek ve güneş ışığı altında bile en net görüntüyü sağlamak için 1000 nit parlaklığa ve 100% DCI-P3 renk kapsama oranına sahip olacak. Yine de LG’nin OLED yerine LCD ekran kullanması bir miktar şaşırttı.

LG’nin yeni ekranı için geliştirmiş olduğu düşük güç algoritması, geçtiğimiz yılın amiral gemisi LG G6’ya göre %30 daha düşük güç tüketimi vaat ederken, Eko Modu, parlaklığı dengede tutup, pil verimliliğini maksimuma çıkarmaktadır. Sinema ve Spor modları, en iyi görsel deneyim için renkleri otomatik olarak ayarlarken, Gelişmiş Mod kullanıcıların kırmızı, yeşil ve mavi renk yoğunluğunu kendilerinin ayarlamasına imkan tanır.

Çentikli tasarıma karşı eleştiriler gelebileceğinin farkında olan LG, bu nedenle G7 ThinQ’ya bir çentik gizleme özelliği ekledi. LG G6’ya göre yeni amiral gemisindeki ekran çerçevelerini ciddi miktarda incelten şirket, ayrıca cihazın kullanıcının eline en iyi şekilde oturması için arka panelin kenarlarına hafif bir kavis ekledi.