LG, bu yılın en çok beklenen akıllı telefon modeli G7 ThinQ'nun duyurusunu gerçekleştirdi. Cihaz, çentikli ekranı ve üst seviye donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Normalde 2017’nin başlarında çıkacağı duyurulan, ancak telefonun yetersiz bulunmasından dolayı ertelenen LG G7 ThinQ, sonunda resmi olarak duyuruldu. LG’nin bu yıl çıkardığı ilk amiral gemisi olan G7 ThinQ, her açıdan dikkat etse de, ekranı ayrıca ön plana çıkıyor. 6.1 inçlik 3120 x 1440 piksel QHD+ ekranla gelen LG G7 ThinQ, iPhone X’la başlayan çentik trendine devam ediyor.

LG G7 ThinQ’nun ön tarafında bulunan çentik, kamera ve sensörlere ek olarak hoparlör seçeneğini de getiriyor. Beklenildiği gibi Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti ile çıkış yapan cihaz, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı seçeneklerine sahip. LG, G7 ThinQ ile birlikte G7+’ı da duyurdu. G7+’ın özellikleri G7 ThinQ ile hemen hemen aynı, ancak 6GB RAM ve 128GB depolama alanı seçenekleri bu alanda farklılık yaratıyor.

LG G7 ThinQ’nun Teknik Özellikleri:

6.1 inç QHD+ Ekran (3120 x 1440)

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti

4GB RAM (G7+ için 6GB RAM)

64GB Depolama Alanı (G7+ için 128GB)

8MP Ön Kamera

16MP Çift Arka Kamera

3000 mAh batarya

Android 8.0 Oreo

Kamera

LG, en büyük rakibi olan Samsung’un bu sene yaptığı kamera atağına karşılık arka tarafta iki tane 16MP kamera ile ön tarafta standart bir 8MP kamera kullandı. Yapay zeka desteği ile çalışan kameralar, “AI CAM” dahil üç farklı efekt ve 19 farklı çekim moduna sahip.

Telefon kameralarının en büyük sıkıntısı olan düşük ışık performansını güçlendirmek isteyen LG, bu noktada “Süper Parlak Kamera” isimli bir mod geliştirmiş. Bu mod, standart düşük ışıklı fotoğraflardan 4 kart daha parlak bir görünüm sunabiliyor. Bu parlaklık sayesinde görüntülerde yaşanan karıncılanmanın önüne geçilecek.

Telefonun arkasında yer alan kameralardan biri f/1.6 diyafram aralığına sahipken, diğeri f/1.9 diyafram aralığıyla geliyor. İlk kameranın 71 derece çekim açısı bulunurken ikincil kameranın 107 derece geniş açı özelliği bulunuyor. Ön tarafta ise 90 derece açıya sahip 8MP’lik bir kamera yer alıyor.

Geliştirilmiş Yapay Zeka

LG, son dönemde yapay zeka üzerine yoğunlaşmaya başladı. Şirket yapay zeka teknolojisine odaklandığını G7 ThinQ’da gelen fiziksel düğmeyle doğrulamış oldu. LG, yeni amiral gemisinde Samsung’un Bixby tuşuna benzer bir fiziksel tuş sundu. Kullanıcılar bu tuşu kullanarak doğrudan Google Asistan’a ulaşabilecekler. Bu tuşa iki kez arka arkaya dokunduğunuzda doğrudan Google Lens’e de erişebilirsiniz.

Ekran

LG, yeni amiral gemisinde ekrana bir hayli fazla önem vermiş. 19.5:9 en-boy oranına sahip telefonun 3120x1440p QHD+ çözünürlüğü bulunuyor. Super Bright isimli teknoloji sayesinde 1000 nit’e kadar çıkabilen cihaz, güneşin en tepede olduğu zamanlarda bile rahatlıkla kullanılacaktır.

Güç

LG, geçen sene G6’da yaşadığı sorunu yaşamamak için bu sene önceden Qualcomm’la anlaşmıştı. Bu noktada G7 ThinQ’da beklenildiği üzere Snapdragon 845 yonga seti bulunuyor. Cihazda ayrıca Adreno 630 GPU bulunuyor.

Suya ve Toza Karşı Dayanıklı

LG, yeni amiral gemisinde IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasını aldı. Yaz aylarının da gelmesiyle suyla daha çok iç içe olacağımız düşünülürse, bu özellik sahiplerini rahatlatacaktır.

Maliyet ve Kullanılabilirlik

LG G7 ThinQ’yu hemen satın almak istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekecek. LG, cihazın ilk başta anavatanı Güney Kore’de satışa sunulacağını, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi büyük pazarlara ilerleyen dönemde çıkacağını belirtti.

Ülkemizde de satışa sunulması beklenen LG G7 ThinQ’nun ne zaman ve kaç TL’den satışa sunulacağı şu anda bilinmiyor, ancak ilerleyen günlerde telefonun fiyatı ve çıkış tarihi de duyurulacaktır.