LG G7 ThinQ, Google Asistan Destekli Buton İle Gelecek

LG'nin çentikli amiral gemisi G7 ThinQ, önümüzdeki haftalarda tanıtılacak. Bugün de telefonla ilgili bir buton detayı ortaya çıktı.

LG'nin yakın zamanda duyuracağını beklediğimiz G7 ThinQ, Google Asistan için özel bir butonla beraber gelecek. Basitçe Google Asistan'ı etkinleştirmeye yarayacak olan buton, cihazın resmi render görüntülerinde ortaya çıktı. Güney Koreli üretici, cihazın adına "ThinQ" ibaresini ekleyerek, yeni cihazın yapay zeka odaklı bir telefon olacağını ortaya koymuştu. Yapay zeka teknolojisinin yer aldığı en önemli alanlardan biri olan sesli asistanlar, gün geçtikçe üreticiler tarafından benimsenmeye başlıyor.

LG G7 ThinQ'te yer alacak buton, Samsung'un Galaxy S8 modelinde bulunan Bixby butonuyla benzerlik gösterecek. Bu da demek oluyor ki, butonun işlevini istediğiniz zaman değiştirebileceksiniz. Google Asistan'ın henüz Türkçe dilini desteklemediğini göz önüne alırsak, butonun sunacağı bu esneklik bizim için oldukça faydalı. Farklı bir görev veya uygulama atayabileceğiniz buton, oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor.

Samsung'un S9 ve S9 Plus modellerinde bulunan tuşlara göre daha aşağıda konumlandırılan G7 ThinQ'in ses butonları, daha kolay bir kullanım imkanı sağlayacak. LG'nin en yeni amiral gemisi G7 ThinQ, 2 Mayıs'ta New York'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Haziran ayında satışa çıkması beklenen telefonla ilgili birçok bilgiye şimdiden sahibiz. Yine de etkinliği heyecanla bekliyor olacağız.