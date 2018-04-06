Çentikli tasarımı ile dikkat çeken LG'nin yeni amiral gemisi G7 ThinQ'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görünüşe göre LG, cihaza bir sesli asistan tuşu eklemiş durumda.

Mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen Birleşik Devletler’de LG-G710TM model numarası ile görüntülenen LG G7 ThinQ’e ait yeni görüntüler TechRadar aracılığı ile ortaya çıktı. Görseller çok net olmasa da LG G7 ThinQ’in bir çentik ile tanıtılacağını kesinleştiriyor.

Ekranda LG G7 ThinQ yazısının bulunduğu ilk görsel, merakla beklenen yeni LG amiral gemisi hakkında çok önemli bilgiler sunuyor. Bildirim LED’i, ahize ve kameranın açık bir şekilde gözüktüğü çentikli tasarımın yanı sıra cihazın ses açma/kısma tuşlarının altında bir sesli asistan butonu göze çarpıyor.

LG G7 ThinQ hakkında nispeten daha az bilgi sunan ikinci görselde ise cihazın ekranını açık bir şekilde görüyoruz. Ekrana oranla çentiğin oldukça küçük durduğu görsel, LG’nin arayüz konusunda da bazı yeniliklere gittiğini gösteriyor. Saat göstergesi ekranın sola taşınırken diğer göstergeler soldaki konumunu koruyor.

Son iki modelinde tasarım olarak eleştirilerin odak noktası olan LG, G7 ThinQ ile tasarım konusunu çözmüş olsa da donanım konusunda kullanıcıları memnun etmeyebilir. Zira Snapdragon 845 işlemcisinin yanında bulunan 4GB RAM ve 64GB dahili depolama şu an için yeterli gibi görünse de Yaz-Sonbahar döneminde tanıtılacak Galaxy Note 9 ve Pixel 3’ün gerisinde kalabilir.

Yine de bu durum, LG G7 ThinQ'in performans açısından rakiplerinin gerisinde kalacağını gösteremez. Zira ortaya çıkan AnTuTu sonuçlarına göre 252.473 puan almayı başaran LG G7 ThinQ, Android ekosisteminin en performanslı akıllı telefonlarından biri olarak göze çarpıyor.