LG G7 ThinQ'in Çentiksiz ve Yüksek Çözünürlüklü Fotoğrafları

LG'nin uzunca süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisine dair iki yeni fotoğraf sızdırıldı.

Yarın itibarı ile resmi olarak tanıtımı gerçekleştirilerek piyasaya çıkacak olan LG G7 ThinQ'e dair artık son sızıntılar geliyor. iPhone X'e oldukça benzeyen bir tasarıma sahip olan ve bunu da gizlemeyen LG'nin yeni amiral gemisinden sızan fotoğraflar, tıpkı Huawei gibi çentiğin gizlenmesine izin vereceğini gösteriyor.

Herkese hitap etmeyen ve bazı kesim kullanıcıların hiç de hoşlanmadığı çentiğin kapatılabilme opsiyonu kullanıcıları sevindirecektir.

Yukarda görebildiğiniz gibi cihazın ayarları aracılığı ile dilerseniz çentiği siyah yaparak gizleyebiliyor, dilerseniz farklı bir renk seçerek stil katabiliyorsunuz. QHD kalitesinde, 19.5:9 ekran oranıyla ve 3120 x 1440 çözünürlükte oldukça sağlam bir ekrana sahip olacak olan cihazın bu opsiyonu sunuyor olması oldukça mantıklı olmuş.

Yukardan da görebileceğiniz gibi yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda oldukça şık bir görünüme sahip olacağı görülen LG G7 ThinQ'in Snapdragon 845 ile 4GB/6GB RAM opsiyonu, 64GB sistem depolama alanı, IP68 sertifikalı kasa ve 3.000 mAh batarya ile çıkması bekleniyor. Yarın cihaza dair nihai bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.