Yarından itibaren anavatanı Güney Kore'de satışa sunulacak olan yeni LG G7 ThinQ'in Güney Kore ve Avrupa fiyatları belli oldu. Türkiye fiyatı ise belirsizliğini koruyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin bu ayın başlarında tanıtmış olduğu yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ, 18 Mayıs’tan itibaren şirketin anavatanı olan Güney Kore’de satışa sunulacak. Cihaz, Güney Kore’nin ardından Avrupa ve Amerika pazarlarında da tüketiciler ile buluşacak.

LG G7 ThinQ’in Güney Kore satış fiyatı 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu için 898.700KRW (3.700 TL) seviyesindeyken, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan model için 976.800KRW (4.050 TL) olarak belirlendi.

Yine 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile satışa sunulacak olan LG G7 ThinQ’in İngiltere fiyatı vergiler dahil 649 Sterlin (3880 TL), vergiler hariç ise 540 Sterlin (3230 TL) olarak belirlendi. Aynı varyantın Hollanda fiyatı ise vergiler dahil 849 Euro (4450 TL) olacak.

LG G7 ThinQ Özellikler

6.1 inç QHD+ Ekran (3120 x 1440)

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti

4GB RAM (G7+ için 6GB RAM)

64GB Depolama Alanı (G7+ için 128GB)

8MP Ön Kamera

16MP Çift Arka Kamera

3000 mAh batarya

Android 8.0 Oreo

Ne yazık ki LG G7 ThinQ’in Türkiye’de hangi tarihte satışa sunulacağı ve fiyat etiketinin ne olacağı henüz bilinmiyor. LG, global pazardaki yerini her geçen gün biraz daha kaybediyor olsa da ülkemizde oldukça sevilen bir marka. Bu nedenle uygun fiyatlı bir LG G7 ThinQ’in Türkiye’de fazlasıyla alıcı bulacağına şüphe yok. LG G7 ThinQ hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.