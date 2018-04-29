LG G7 ThinQ'in Hoparlörü Rakiplerinden 10 Kat Daha Sesli

Akıllı telefonlar çağında süren yarış bir takım özelliklerin gelişmesine sebep olsa da hoparlör gibi bazı yan unsurlar konusunda pek bir gelişme göremiyoruz. LG G7 ThinQ bu durumu kökünden değiştirmeye hazırlanıyor.

LG'nin uzunca süredir beklenen ve gelen bilgilere göre oldukça sağlam olması beklenen amiral gemisi hakkında bilgiler düşmeye devam ediyor. Son gelen bilgiler ise telefonun hoparlörünün şu ana dek yapılmış en iyi ve en sesli hoparlör olacağı yönünde. LG bu konuda fazlasıyla iddialı.

Güney Koreli firma LG'nin cihaza entegre ettiği bu hoparlöre verdiği isim "Boombox Speaker" olmuş. İsminden de anlayabileceğiniz gibi telefonun bass gücü muadillerinden tam 2 kat daha fazla olacak. Bununla birlikte yine standart bir akıllı telefona göre tam 6db'lik bir ses artışı sağlanacak. Bu sayede adeta bir ses sisteminden dinlercesine keyifli bir müzik deneyimi sağlanacak.

Yukarda gördüğünüz görsel LG tarafından yayınlanan bir görsel ve telefonun sesi ne şekilde dışarı vereceğini gösteriyor. Burada enteresan olan ise bu tür bir ses dağılımına sahip bir cihazı daha önce görmemiş olmamız. Cihazın tüm gövdesi sesin daha yoğun ve kaliteli çıkması için kullanacak. Bu bağlamda hoparlörün nereye konuşlanacağı merak konusu.

Tabi ki bi telefonun hoparlörünün ne kadar kaliteli ve çok ses çıkardığı herkesi ilgilendirmiyor olabilir. Ancak herkese hitap etmeyen bir özellik için dahi bu kadar özen gösterilmesi bizi oldukça heyecanlandırmaya yetti. Bakalım piyasaya çıktığında bizi nasıl bir telefon bekliyor olacak?