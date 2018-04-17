LG’nin önümüzdeki ay duyurması beklenen yeni akıllı telefonu G7 ThinQ’nun görseli Evan Blass tarafından sızdırıldı.

LG’nin bu yılın başlarında iptal edip yeniden geliştirmeye başladığı G7 için görseller sızmaya başladı. LG G7 ThinQ ismiyle çıkması beklenen akıllı telefonun Essential Phone ve iPhone X’dan sonra popülerleşmeye başlayan çentikli bir ekranla geleceği doğrulanmış oldu. Yakında duyurulacak telefonun en net görüntüsü olarak gösterilen bu yeni sızıntı, akıllı telefonun üst kısmında bir çentiğin olduğunu bizlere gösterdiği gibigüç düğmesi konusunda da çok önemli bir bilgi verdi.

Sızıntı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Evan Blass’ın paylaştığı LG G7 ThinQ görseli, telefonun sağ tarafında bir güç düğmesinin olduğunu gösteriyor. Bu düğme, G6 ve V30 dahil olmak üzere LG’nin son dönemde ürettiği akıllı telefonların arka tarafında parmak izi okuyucuyla beraber bulunuyordu. G6 ThinQ’da güç düğmesinin yeniden sağ tarafa aktarılması, parmak izi okuyucunun ekrana gömülü olarak entegre edildiğini düşünmemize neden oldu.

2 Mayıs 2018'de resmi olarak tanıtılacak LG G7 ThinQ’nun bazı önemli özellikleri de bulunuyor. Bu özelliklerin başında, kullanıcılar telefonda çentikten rahatsız oldukları taktirde bunları gizlemeye yarayacak yazılımsal taktikler yer alıyor.

LG’nin yeni amiral gemisi, şubat ayında tanıtılan LG V30S ThinQ’da olduğu gibi kamera, ses komutları ve diğer konularda geliştirilmiş yapay zekadan destek alıyor.