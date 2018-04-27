LG G7 ThinQ'nun Sızdırılan En Önemli 5 Özelliği!

LG'nin uzun zamandır beklenen amiral gemisi G7 ThinQ'nun tanıtılmasına günler kaldı. Tanıtımdan önce sızdırılan en önemli 5 özelliği sizler için derledik.

LG'nin 2 Mayıs'ta duyuracağı amiral gemisi G7 ThinQ, önceki modellere göre biraz gecikti. G serisi akıllı telefonlarını normalde MWC'de tanıtan LG, bu yıl çıkaracağı G7 ThinQ için alışılandan daha fazla zaman harcadı. Önümüzdeki günlerde görücüye çıkacak olan LG G7 ThinQ'nun sızdırılan en önemli 5 özelliğini sizler için derledik.

Çok Parlak Ekran

LG G7 ThinQ'nun en önemli özelliklerinden biri ekran parlaklığı olacak. Güneş ışığı altında hiçbir sıkıntı yaşatmayacak olan telefon, 1000 nit seviyesine kadar parlaklık sunabilecek. LG G7 ThinQ, G6 ve V30'da bulunan panellere göre %30 daha az güç tüketecek ekran sayesinde çok daha iyi bir pil ömrü sunabilecek.

6.1 inçlik 3120*1440 çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak cihaz, 19.5:9 gibi garip bir ekran oranıyla gelecek. Özelleştirilebilir bir çentiğe sahip olacak olan G7 ThinQ, -maalesef- çentik trendinden geri kalmayacak.

Yapay Zeka ve Google Asistan Butonu

Yapay zekanın getirdiği nimetlerden maksimum seviyede yararlanacak olan G7 ThinQ, kamera uygulaması için V30s ThinQ'de gördüğümüz özelliklerin benzerlerine sahip olacak.

Google Asistan için özel bir butona sahip olacak G7 ThinQ ile LG, Samsung'un izinden gidecek. Amiral gemisi modellerinde Bixby tuşuna yer veren Samsung, LG için bu konuda ilham kaynağı olmuş.

Yeni Renk Seçenekleri

Renk seçenekleri konusunda pek iyi bir sicili olmayan LG, en son V30 modelinde çok çeşitli renkler sunmuştu. Sadece siyah ve gümüş renkleri bulunan G6'nın aksine G7 ThinQ, birçok farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Kulaklık Girişi

Bu konuda Apple'ın başlattığı trende uymayacağı tahmin edilen LG, kullanıcıların büyük takdirini alacaktır. 3.5 mm kulaklık girişinin bir bir yok olduğu günümüzde, bu girişe sahip bir telefon görmek oldukça sevindirici.

Hayal Kırıklığı Yaratabilecek Donanım

Snapdragon 845 çipinden gücünü alacak olan G7 ThinQ, bu konuda rakiplerinin gerisinde kalmayacak. Ancak 4 GB RAM ile gelmesi beklenen telefon, rakiplerinin 6/8 GB seviyelerinde olduğunu düşündüğümüzde, rakiplerinden biraz geride kalacak. 4 GB, kesinlikle kötü bir RAM miktarı olmasa da telefonun, kullanıcıların gözünde bir nebze düşmesine sebep olacaktır.

LG'nin son amiral gemisi G7 ThinQ, 2 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Sizlere aktardığımız özelliklerin birçoğu sızıntı olsa da belirtilen özellikler gerçeğe oldukça yakın. Yine de resmi tanıtıma göre karar vermek en doğrusu olacaktır.