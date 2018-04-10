Tüm Renkleriyle LG G7 ThinQ’nun Resmi Görseli

LG’nin yeni amiral gemisi ve değişim elçisi olacak LG G7 ThinQ, uzun süredir üzerine yazılıp çizilen bir cihaz oldu. Sonunda cihazın piyasaya sürülecek renk seçenekleriyle ve çentikli iPhone X klonu ekranıyla gördüğümüz remi bir görsel ortaya çıktı.

LG, akıllı telefon piyasasındaki kötü gidişatına bir dur demek istiyor ve neredeyse her yeni modelle birlikte yeni bir strateji ortaya koyuyor. Firmanın bu yıl çıkacak amiral gemisi G7 ThinQ de aynı değişim sürecine dahil olacak. Ancak bu kez G7, tıpkı V30 ThinQ için yapıldığı gibi piyasadaki trendleri yakından takip edecek. Mesela çentikli iPhone X ekranını klonlamak gibi.

LG bir süre bu cihazı Judy ismiyle kodladı. Sonradan ortaya çıkan detaylar, onun G7 olduğunu ve geçtiğimiz hata firmanın isim değişikliği yaparak ThinQ adını da eklediğini duyduk. ThinQ eklemesi, cihazın yapay zeka destekli işlemcisiyle yapabileceklerini vurgulamak adına yapıldı.

LG G7 ThinQ, tüm renk seçenekleri ile hemen aşağıda gördüğünüz gibi olacak:

Renklerin adı ise şu şekilde sıralanıyor:

Aurora Black (Aura Siyahı), Platinum Grey (Platinyum Grisi), Moroccan Blue (Fas Mavisi), Matte Moroccan Blue (Mat Fas Mavisi) ve and Raspberry Rose (Ahududu Gülü)

LG müşterilerinin Reddit gibi platformlar üzerinden çentikli ekranlara tepki göstermeleri, firmanın kararını değiştirmedi. Tepkiler gelmeye başladığında telefonun üretimine çoktan başlanıldığı için geri bildirimler işe yaramamış olabilir.

Ekrandaki çentik, ön kamera, sensör ve ahizeye ev sahipliği yapacak. Bildiğiniz üzere iPhone X’daki çentiğin içinde Face ID özelliğinin çalışması için TrueDepth adı verilen bir sensör sistemi var. Yani mecburen yer kaplıyor, LG’nin çentiğinde ise bir sürpriz olmazsa standart donanımların dışında bir şey göremeyeceğiz.

Snapdragon 845, 4GB ila 6GB RAM, QHD + çözünürlüğe sahip 6 inçlik bir LCD ekran, 19:9’luk ekran oranı gibi teknik özellikler bizi bekliyor. Detaylar elimize ulaştıkça bilgilendirmeye devam edeceğiz dostlar, takipte kalın :)