LG G7 ThinQ vs OnePlus 6 Savaşında Kazanan Kim?

Amiral Gemisi Katili ünvanıyla anılan One Plus 6, LG isminin gücü altında ezilecek mi? LG G7 ThinQ ve OnePlus 6 savaşında kazanan kim olacak?

Önümüzdeki haftalarda üst segment telefonlara ilgi duyan kullanıcıları yakından ilgilendirecek iki cihazın piyasaya çıkarılması söz konusu. OnePlus 6 ve LG G7 ThinQ adlı iki rakip cihazın resmi olarak birbirine yakın tarihlerde piyasaya çıkarılması bekleniyor. Peki genel anlamda hangi telefon daha avantajlı gözüküyor?

Genel anlamda kabaca dış görünüşe baktığımız zaman, iki cihazı ayırt etmek oldukça güç. Ancak tabii ki zevk unsurunu devreye sokabilecek küçük farklılıklar da mevcut. Fiyat bazında ise OnePlus 6, 530 dolarlık fiyatı ile boy gösterirken bu rakam G7 için 700 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yurt dışı için devasa rakamlar olmasa da döviz değerleri düşündüğünde ülkemiz için fiyat açısından büyük bir fark olduğunu söylemek mümkün.

İş kameraya geldiğinde G7 geniş açılı 2 merceğe sahipken OnePlus’ın 2. kamerası gece modunu desteklemek üstüne dizayn edilmiş durumda. Şimdi ise başlığın en belirgin kısmına geldik; G7 4GB RAM ve 64GB’lık bir depolama alanına sahipken gözler One Plus 6’ya çevrildiğinde, karşımıza 128GB ve 256GB’lık varyasyonları bulunan 6GB ve 8GB’lık ezici bir üstünlük çıkıyor.

Oldukça popüler bir yabancı kaynağa OnePlus 6 bu yarışı şimdilik ezici bir şekilde önce götürüyor; an itibariyle oranlar %40 LG G7 ThinQ üstünde seyrederken OnePlus 6 ise katılımcıların %60’ının gönlünü çelmiş durumda.

Siz takipçilerimizin de görüşlerini oldukça önemsememiz sebebi ile aşağıda bulunan anket yardımı ile hangi akıllı telefon tercihini daha mantıklı bulduğunuzu öğrenmek istiyoruz. Bakalım kazanan fiyat performans oranı ile OnePlus 6 mı yoksa LG isminin güvenilirliği altında ortaya çıkarılan G7 ThinQ mu olacak?