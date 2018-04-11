LG G7 ThinQ, Yapay Zeka Teknolojisine Daha Fazla Odaklanacak

Daha önce duyurulan özellikleriyle dikkat çeken LG G7 ThinQ, yapay zeka teknolojisine odaklanarak beklentileri daha da fazla arttırdı.

Samsung’un Güney Kore’deki en büyük rakibi LG, son dönemlerde amiral gemisi akıllı telefonları ve trend ürünleriyle ilgi odağı haline geldi. Daha önce Güney Koreli telefon üreticisi G6’nın 18:9’luk ekran en boy oranıyla yeni bir trend oluşturmuştu. Şimdiyse LG G7’de yapay zeka sensörleri ve daha fazlasıyla yeni bir trend oluşturmaya hazırlanıyor.

LG G7 Amerika’da yapılan lansmanlarda selfie kamera, kulaklık ve ortam sensörü için özel çentik tasarımını göstermişti. Bunun yanı sıra yeni amiral gemisi, hızlı şarj 4.0, OLED ve LCD arasında geçiş yapan ekran gibi özellikleriyle büyük ilgi gördü. Ancak yapay zeka’ya odaklanıldığı konusundaki duyurular tamamen yeni olmasıyla beklentileri daha fazla arttırdı.

Yapay zeka sayesinde LG G7’de muhtemelen Portre Modu, Canlı Fotoğraf, Graphy ve 3D Kamera çıkartmaları gibi özellikler bulunacak. Ayrıca üstün Boombox Hoparlörünün de Google Asistan ve özel yapay zeka desteği alması söz konusu olduğundan Snapdragon 845 yonga setli amiral gemisi, bu yılda yeni trendlerin oluşmasına neden olabilir.